4 złote za 3 miesiące. Xbox Game Pass Ultimate w świetnej promocji!

Całkiem niedawno pisaliśmy, że w tym miesiącu pojawią się naprawdę mocne tytuły w Xbox Game Pass. Dzisiaj Microsoft postanowił zrobić miłą niespodziankę i przygotował specjalną ofertę na Xbox Game Pass Ultimate.

To się nazywa prawdziwa promocja

Właśnie ruszyła specjalna promocja przygotowana przez Microsoft dla wielbicieli wirtualnej rozgrywki. Od dzisiaj za jedyne 4 złote można nabyć subskrypcję Xbox Game Pass Ultimate i to na aż 3 miesiące!

Xbox Game Pass Ultimate w promocji (źródło: Microsoft)

Chyba nie muszę mówić, jak wspaniała to jest oferta. Jeśli ktoś wątpi w okazyjność zakupu, to wspomnę tylko, że standardowa cena tej usługi wynosi 54,99 złotych miesięcznie, a zatem gdybyśmy się zdecydowali na zakup 3 miesięcznej subskrypcji w regularnej cenie, nasz portfel byłby szczuplejszy o niemal 165 złotych. Na mikołajkowy prezent amerykanie proponują nam zatem 93% zniżki za miesiąc, a kolejne dwa dodają nam gratis.

Promocja przeznaczona jest dla tych, którzy nie mają aktywnej subskrypcji Xbox Game Pass – ci, którzy mają już wykupioną, niestety na żadną zniżkę liczyć nie mogą.

Zagramy na smartfonie, konsoli lub PC

Jako iż opisywana subskrypcja dotyczy Xbox Game Pass Ultimate to dane nam będzie skorzystać z jej dobrodziejstw nie tylko na konsoli Xbox, ale również na smartfonach z Androidem i komputerach z Windowsem. Gier jest naprawdę sporo, a przecież już niebawem będziemy mieć grudniowe rozszerzenie biblioteki.

Xbox Game Pass Ultimate to gry nie tylko na konsolę, ale również na smartfony i PC (źródło: Microsoft)

Warto wspomnieć, że na grudzień Microsoft przygotował aż 17 nowych tytułów do ogrania. Jeśli myślicie, że nie będzie wśród nich tytułów godnych uwagi, to nic bardziej mylnego. Wśród nadchodzących produkcji znajdą się takie rarytasy jak np.:

Control (konsola i smartfony z Androidem);

Doom Eternal (konsola, PC i smartfony z Androidem);

Gears Tactics (konsola, PC i smartfony z Androidem).

Jak widać nie są to nieznane tytuły, a wręcz przeciwnie. Każdy gracz z pewnością je kojarzy, a krytycy w zdecydowanej większości uznali te za gry dobre, godne ogrania tytuły.

Gdyby jednak było to dla Was zbyt mało, to przypomnę tylko, że od listopada w ramach Xbox Game Pass Ultimate możemy grać w tytuły dostępne w ramach EA Play, w skład którego wchodzą hity z serii jak FIFA, Need for Speed, Battlefield, Dragon Age czy Mass Effect.

Dla każdego coś miłego

Subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate to propozycja niemal dla każdego. Obejmuje ona ponad 100 wysokiej jakości gier. Dostępne są one nie tylko na konsolach, ale również PC i smartfonach z Androidem. To wszystko sprawia, że niemal każdy będzie w stanie znaleźć coś dla siebie. Ktoś, kto ma się za gracza doskonale zrozumiał, że to prawdziwa złota okazja. Kto jednak nie jest zapalonym graczem, również powinien zainteresować się tą promocją.

Pamiętajmy jednak, że Xbox Game Pass jest usługą subskrypcyjną, więc po upływie wykupionych w tej promocji trzech miesiącach zostanie ona przedłużona i mogą nam zostać naliczone opłaty. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zaraz po skorzystaniu z promocji wyłączyć automatyczne odnawianie abonamentu. Kończąc, nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć: bierzcie póki jest i bawcie się dobrze!