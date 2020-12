Doom Eternal na PC prawie za darmo – mocne tytuły w Xbox Game Pass!

Jesteśmy już po ogłoszeniu grudniowego Games with Gold, które łagodnie mówiąc, nie zapowiada się zbyt dobrze. Tak więc ten miesiąc na konsolach Microsoftu mógł uratować tylko Xbox Game Pass i… tak się właśnie stało. Ale nie tylko posiadacze konsol mają powody do radości, bo również gracze PC i mobilni dostaną kilka świetnych tytułów.

Oferta Xbox Game Pass na pierwszą połowę grudnia

Największym bohaterem pierwszej połowy grudnia jest Control na konsolach Xbox One, Xbox Series S|X i urządzeniach z androidem (za sprawą usługi xCloud). Cieszy również dodanie Doom Eternal do Xbox Game Pass na PC i Rage 2 na Androida — można więc powiedzieć, że każda z platform Xbox Game Pass dostała swoją jedną dużą grę. Ja z pewnością skuszę się na przejście całego Control i Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Pełna lista siedemnastu nowych gier w Xbox Game Pass prezentuje się następująco:

Control (Konsole i Android) – 3 grudnia

– 3 grudnia Doom Eternal (PC) – 3 grudnia

– 3 grudnia Haven (Konsole i PC) – 3 grudnia

Rage 2 (Android) – 3 grudnia

– 3 grudnia Slime Rancher (Konsole, PC i Android) – 3 grudnia

VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action (PC) – 3 grudnia

Yes, Your Grace (Konsole, PC i Android) – 3 grudnia

– 3 grudnia Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age (Konsole, PC i Android) – 4 grudnia

Call of the Sea (Konsole, PC i Android) – 8 grudnia

Monster Sanctuary (Konsole i Android) – 8 grudnia

Starbound (PC) – 8 grudnia

Unto the End (Konsole i PC) – 9 grudnia

Assetto Corsa (Konsole i Android) – 10 grudnia

Gang Beasts (Konsole i Android) – 10 grudnia

– 10 grudnia GreedFall (Konsole, PC i Android) – 10 grudnia

Superhot: Mind Control Delete (Konsole i Android) – 10 grudnia

– 10 grudnia Yooka-Laylee and the Impossible Lair (Konsole, PC i Android) – 10 grudnia

Najprawdopodobniej grudniowa oferta na tym się nie skończy, bo Microsoft ma w zwyczaju dodawać nowe gry do Xbox Game Pass również w drugiej połowie miesiąca. A z racji świąt, można spodziewać się, że do usługi zostaną dodane kolejne mocne tytuły, tak jak to miało miejsce rok temu, gdy do usługi trafił między innymi Wiedźmin 3 i Untitled Goose Game.

Bo 17 to magiczna liczba właśnie!

Dzięki #XboxGamePass będziecie mogli już niedługo zagrać właśnie w tyle nowych gier! pic.twitter.com/a49quvu4af — Xbox Polska (@XboxPL) December 1, 2020

Niestety, Microsoft daje i odbiera…

A jak już przy naszej gąsce jesteśmy, niestety niektóre z gier wypadną z Xbox Game Pass w najbliższym czasie — między innymi właśnie Untitled Goose Game. Już 15 grudnia z Xbox Game Pass znikną następujące tytuły:

Age of Wonders: Planetfall (Konsole i PC)

Infinifactory (PC)

Metro: Last Light Redux (PC)

MudRunner (Konsole i PC)

Naruto to Boruto: Shinobi Striker (Konsole i PC)

Pathologic 2 (Konsole i PC)

The Turing Test (Konsole i PC)

Ticket to Ride (Konsole i PC)

Untitled Goose Game (Konsole)

11 grudnia z oferty konsolowej zniknie eFootball PES 2020 – to tyle ze złych informacji.

Czy coś wpadło Wam w oko z nowej dostawy gier w Xbox Game Pass?

