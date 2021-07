Takie promocje lubię! Kangurek Kao: Runda 2 znów za darmo

Jeśli ktokolwiek z Was nie zdążył rok temu przypisać sobie do konta Steam grę Kangurek Kao: Runda 2, to mam dla Was dobrą wiadomość — na platformie Gabe’a Newella znów możemy pobrać tę kultową polską grę, i to kompletnie za darmo! Warto jednak się z tym pośpieszyć, bo nie wiadomo jak długo potrwa ta promocja.

Kangurek Kao: Runda 2 za darmo na Steam

Myślę, że wielu starszych polskich graczy bardzo miło wspomina serię gier z Kangurkiem Kao w roli głównej. Bo co jak co, ale jak na swoje czasy, Kangurek Kao i Kangurek Kao: Runda 2 były naprawdę świetnymi tytułami, które nawet i dziś potrafią sprawić wiele frajdy — wiem to z własnego doświadczenia!

Ale nie musicie wierzyć mi na słowo, bo grę Kangurek Kao: Runda 2 możecie sprawdzić na własną rękę, przypisując ten tytuł za darmo do swojego konta, bezpośrednio w aplikacji Steam lub na stronie internetowej sklepu, co gorąco polecam zrobić. Niestety, nie wiadomo jak długo potrwa promocja (choć najprawdopodobniej okrągły tydzień), więc warto pośpieszyć się z działaniem.

Bonus: darmowa gra od Epic Games Store

Jeśli Kangurek Kao znajduję się już w Waszej bibliotece, to mam dla Was alternatywę od Epic Games Store. Przez najbliższy tydzień, aż do 8 lipca godziny 17:00, możecie przypisać sobie do konta grę The Spectrum Retreat, czyli niezależny tytuł od Dana Smitha, w którym to rozwiążemy wiele ciekawych zagadek w tytułowym hotelu The Spectrum Retreat.

The Spectrum Retreat możecie przypisać sobie do konta za darmo, zarówno w aplikacji Epic Games Store, jak i na stronie internetowej sklepu.

Od przyszłego czwartku pobrać będziemy mogli kolejne darmowe gry — Bridge Constructor: The Walking Dead i Ironcast, o czym naturalnie Wam przypomnimy, gdy tylko promocja ta się rozpocznie.