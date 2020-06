Hype poza skalą: powstaje nowy Kangurek Kao! „Dwójka” za darmo na Steam

Jeśli mamy wystarczająco dużo wiosen na karku i jesteśmy, albo przynajmniej swego czasu byliśmy zapalonymi graczami, to musimy kojarzyć Kangurka Kao. To jedna z gier, która zdefiniowała pojęcie platformówek w Polsce.

Dziś, gdy CD Projekt RED jest najwyżej notowaną spółką na polskiej giełdzie, nikt nie podważa tezy, że produkcja gier może przynieść ogromną rozpoznawalność i pieniądze. Dwadzieścia lat temu polskie gry tworzyli pasjonaci przy pomocy kilku kumpli ze studiów. Właśnie wtedy powstała pierwsza gra z serii Kangurek Kao.

W listopadzie 2000 roku gracze mogli poznać efekt prac polskiego zespołu Tate Multimedia i francuskiego Titus Interactive. Gra z miejsca stała się hitem, stając się „narodową” odpowiedzią na Crasha Bandicoota i Raymana. W sumie gry z serii Kangurek Kao rozeszły się w nakładzie ponad 700 tys. sztuk, co jak na ówczesne realia było znakomitym wynikiem.

Oficjalne profile Kao the Kangaroo na Facebooku i Twitterze potwierdził, że trwają prace nad produkcją kolejnej części serii. Jej ostatnia odsłona pojawiła się w 2005 roku, więc fani walecznego australijskiego boksera musieli czekać naprawdę długo na informacje o jakimkolwiek następcy Tajemnicy Wulkanu.

YES, we're working on a new 🦘 Kao the Kangaroo 🦘 game! Stay tuned for more news! 😮

Newsletter 👉 https://t.co/jygPfH24qu

Also, Kao the Kangaroo: Round 2 is now 100% free on Steam until 14th June 👉 https://t.co/8sa0FCU5fv#KaoTheKangaroo #BringKaoBack #IndieDev #GameDev pic.twitter.com/PMB1wWu0ZU

— Kao the Kangaroo (@Kaothekangaroo) June 9, 2020