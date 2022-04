Tania alternatywa dla GoPro? Kamera sportowa Niceboy VEGA X PRO już w Polsce

Jeśli kamera sportowa kiedykolwiek znajdowała się w kręgu naszych zainteresowań, to z pewnością przyglądaliśmy się ofertom GoPro, Xiaomi oraz sprawdzaliśmy inne tańsze opcje. Wśród nich mogą znaleźć się produkty Niceboy.

4K, stabilizacja obrazu i wodoodporność

Kamera sportowa musi odznaczać się kilkoma niezbywalnymi atrybutami, bez których nie wyobrażamy sobie zakupu tego typu sprzętu. Ważne jest na przykład, by takie urządzenie nadawało się do przechwytywania materiałów w wysokiej rozdzielczości, było odporne na działanie czynników zewnętrznych oraz nie psuło ujęć brakiem stabilizacji obrazu. Niceboy chce zaproponować Polakom właśnie tego typu produkty.

Niceboy to czeska firma, sprzedająca swoje urządzenia w siedmiu krajach Europy. Do Polski wkracza z kamerami sportowymi z serii VEGA X. Najwyższym modelem, z jakim będziemy mieć do czynienia jest Niceboy Vega X PRO.

Ta kamera sportowa pozwala na nagrywanie filmów w wysokiej jakości, którą gwarantuje rozdzielczość 4K oraz płynność 60 klatek na sekundę. W rozdzielczości Full HD materiały nagrywane są z płynnością 120 klatek na sekundę. Wszystko to przy wsparciu stabilizacji obrazu X-STEADY oraz wykorzystaniu szklanego obiektywu z powłoką antyrefleksyjną.

Od strony użytkownika w obudowie tkwi gwarantuje 2-calowy tylny ekran dotykowy, natomiast od strony obiektywu mamy przedni 1,4-calowy ekran do selfie, ułatwiający bieżącą kontrolę rejestrowanego materiału. Kostka nagrywająca dysponuje też mikrofonem stereo, a całość zamknięta jest w szczelnej obudowie, zapewniającej działanie urządzenia w zanurzeniu do 2 m.

Niceboy VEGA X PRO zyskał chip iCatch V39, sensor obrazu od Sony, a także baterię Li-Ion o pojemności 1350 mAh, która umożliwia nawet do 115 minut nagrywania. Urządzenie pozwala też na wykonywanie zdjęć o maksymalnej rozdzielczości 20 Mpix i jest kompatybilne z kartami pamięci microSD (do 128 GB). Sprzęt można kupić w sklepach Media Markt w cenie 549 złotych.

W opakowaniu z kamerą znajdziemy oprócz niej:

Etui wodoszczelne do 30 m (z możliwością łączenia z innymi akcesoriami),

Zaczep za kierownicę roweru,

Ładowarkę + kabel USB,

Akumulator,

Zaczepy naklejane (na przykład na kask) + naklejki samoprzylepne,

Otwarty uchwyt (z możliwością łączenia z innymi akcesoriami),

Zestaw zaczepów do łączenia etui i uchwytu z innymi akcesoriami,

Ściereczkę do czyszczenia,

Podręcznik wielojęzyczny (łącznie z językiem polskim).

Cała linia kamer sportowych VEGA X

Oprócz powyższego, flagowego modelu, do sprzedaży trafiły także niższe warianty kamer VEGA X:

VEGA X z matrycą do kręcenia filmów w 4K i stabilizacją X-STEADY – za 419 złotych,

VEGA X PLAY z rozdzielczością HD i 60 kl./s – za za 239 złotych (lub 233 złote),

VEGA X Lite z rozdzielczością HD – za 169 złotych (lub 149 złotych).

Różnice w cenach będą zależne od sklepu.