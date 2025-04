Nowa kamera 70mai 4K Omni rozwiązuje problem martwego pola

Im większe pole widzenia rejestratora, tym mniejsze szanse, że coś umknie jego widokowi. Nowa kamera 70mai 4K Omni eliminuje problem martwego pola do poziomu niemalże minimalnego.

Specyfikacja 70mai 4K Omni

70mai 4K Omni to kolejna generacja wideorejestratora producenta, który widzi więcej niż tradycyjna kamera montowana w aucie. Wszystko dzięki zastosowaniu obrotowego silnika w korpusie głównej kamery, który pozwala na obrót obiektywu w zakresie 340∘. Dodając do tego ogólne pole widzenia kamery, otrzymujemy 360-stopniowy widok na to, co się dzieje wokół urządzenia.

70mai 4K Omni (Źródło: 70mai)

Warto jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na dwie kwestie. Kamera nie obraca się w trakcie ruchu pojazdu, więc uniemożliwia nagranie np. uderzenia bocznego. Druga sprawa to widok przez tylną szybę, który w zależności od auta może być różny – od akceptowalnego do kiepskiego.

Tym razem 70mai rozwiązało problem, przygotowując dla 4K Omni dodatkowy wideorejestrator na tył samochodu, oparty na matrycy Sony Starvis IMX662 (przód wykorzystuje sensor IMX678). W takim tandemie jednokanałowo można otrzymać maksymalnie obraz w 4K i 60 klatkach na sekundę z HDR – tryb dwukanałowy nagrywa w 4K i 30 kl./s. Oprócz tego obie kamerki współpracują ze sobą dzięki dwukanałowemu wykrywaniu kolizji oraz nagrywaniu poklatkowemu w trybie parkingowym.

Kamera, która widzi wszystko i w każdych warunkach

70mai 4K Omni to także dostęp do Night Owl Vision i Lumi Vision – technologii poprawiających widoczność kamer w nocy. Pierwsza pomaga zmniejszyć poziom szumów i odblasków na nagraniu, druga natomiast zwiększa jasność na słabo oświetlonych parkingach.

70mai 4K Omni (Źródło: 70mai)

Chętni na wyciśnięcie maksimum z kamerki mogą również zainwestować w 4G Hardwire Kit, który umożliwia stałą komunikację z systemem wideorejestratorów. Z jego pomocą można otrzymać powiadomienie na telefon w przypadku kolizji, wysłać sygnał do znalezienia auta na parkingu czy zdalnie monitorować trasę na żywo w trakcie jazdy.

Ci, którzy nie lubią odrywać rąk od kierownicy, docenią obecność sterowania głosowego, a 70mai dorzuca od siebie również MaiX – wirtualnego towarzysza, który jest widoczny na ekranie głównej kamery w trakcie jazdy i wchodzi w interakcje z pasażerami.

Szczegółowe porównanie 4K Omni z poprzednikiem prezentuje się następująco:

4K Omni Omni Procesor 4-rdzeniowy NT98530 4-rdzeniowy NT96580 Ekran LCD IPS, 1,4 cala LCD IPS, 1,2 cala Sensor obrazu Sony Starvis 2 IMX678 (przód), IMX662 (tył), f/1.7 OS02K10, przysłona f/1.5 Nagrywanie 3840×2160 60 kl./s (przód) (30 kl./s w trybie dwukanałowym) + 1920×1080 30 kl./s (tył), HDR 1920×1080, 60 kl./s, HDR Kąt nagrywania 146∘ przód, 130∘ tył 140∘ 70mai Lumi Vision obecne – Łączność Wi-Fi 6 2,4 + 5 GHz, BLE Wi-Fi 4 2,4 GHz, BLE Pamięć brak, obsługa kart microSD do 512 GB wbudowana, od 32 do 128 GB eMMC Akumulator superkondensator 300 mAh

Kamera 70mai 4K Omni jest dostępna w dwóch kolorach: czarnym i biało-czerwonym. Ceny zaczynają się od 1499 złotych za wariant z kartą microSD o pojemności 128 GB.