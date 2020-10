Kalendarz Google w przeglądarce zyskuje boczny pasek z Mapami Google

Trudno dokładnie określić, jak dużo ludzi ucieszy się z aktualizacji Kalendarza Google, która będzie widoczna tylko z poziomu przeglądarki internetowej, ale dodanie paska z Mapami Google może być ważną nowością dla osób, które właśnie w ten sposób korzystają z terminarza Google.

Pasek boczny w Kalendarzu Google domem dla nowego skrótu

Webowa wersja Kalendarza Google nieco różni się od jej mobilnego odpowiednika. Ze względu na zdecydowanie większą przestrzeń do wykorzystania przy wyświetlaniu aktualnych zadań, Google mogło sobie pozwolić na dodanie bocznego paska, w którym dotąd można było znaleźć skróty do szybkich notatek Google Keep oraz Zadań. Oprócz tego można wybierać spośród mnóstwa innych dodatków zewnętrznych deweloperów. Wszystko po to, żeby łatwiej i szybciej planować dni.

Do zestawu podstawowych skrótów w Kalendarzu Google dorzucono kolejny – Mapy Google. Po kliknięciu w ikonę z symbolem kolorowej pinezki pojawia się niewielkie okno z podglądem mapy najbliższej okolicy lub innego pożądanego przez nas miejsca. Można też w jego obrębie łatwo wyszukiwać restauracje czy też miejsca noclegowe.

Kalendarz Google i nowy skrót do Map Google w panelu bocznyn

To tylko przydatny widżet

Wiadomo, że po małym, kwadratowym podglądzie w panelu bocznym Kalendarza nie będzie nawigowało się nam tak wygodnie jak w po mapie rozciągniętej na całą stronę. Ponadto część z opcji będzie otwierać się w nowych kartach przeglądarki, więc nie są to Mapy Google przeniesione do Kalendarza Google w skali 1:1.

Wyszukiwanie w Mapach Google od razu podpowiada, by znaleźć coś do jedzenia

Taka częściowa integracja może być jednak przydatna do planowania poruszania się po mieście, powiedzmy gdy kalendarz będzie wypełniony spotkaniami w różnych jego częściach. Pomiędzy uczestnictwo w wydarzeniach, będziemy mogli wcisnąć krótką wizytę w kawiarni lub udać się na obiad.

W tej chwili aktualizacja trafia do użytkowników prywatnych usług Google. Ikonę Map Google w przeglądarkowej wersji Kalendarza Google powinniście już widzieć w jego bocznym panelu. Użytkownicy G Suite będą musieli nieco poczekać na wprowadzenie tej nowości.