Małe, tanie słuchawki JLab. Ich etui przypniesz sobie do pęku kluczy

JLab ma w swojej ofercie całą gamę urządzeń audio, dla użytkowników o różnych zasobach finansowych. Bardzo się chwali, że producent potrafi zaproponować naprawdę niedrogie gadżety, przy czym wcale nie trzeba się obawiać, że są kiepskiej jakości. Firma pokazała nowe tanie słuchawki.

Słuchawki jeszcze mniejsze, a nadal tanie

Jeśli poszukiwaliśmy ostatnio bezprzewodowych słuchawek Bluetooth, ale takich naprawdę tanich, całkiem możliwe, że natknęliśmy się na producenta JLab. Na przykład ubiegłoroczny model Go Air Pop dostępny jest w polskich sklepach z elektroniką za jakieś 140 złotych. Przyszedł czas na jego następcę.

Firma zaprezentowała nowy produkt w postaci JBuds Mini. W większości zachowują one funkcje Go Air Pop, ale są od nich o 30% mniejsze. Wciąż jednak można nimi sterować dotykowo i cieszyć się odtwarzaniem muzyki przez ponad 6 godzin na jednym ładowaniu. Po doładowywaniu z etui czas ten wydłuża się do ponad 20 godzin.

Etui samo w sobie jest interesujące. Jest wielkości spuchniętego breloka do kluczyków samochodowych. Ma nawet specjalną pętelkę, żeby łatwiej było je przypiąć w ten sposób do pęku z kluczami. To interesujący pomysł – nie ma możliwości, by zapomnieć zabrać ze sobą etui.

Słuchawki JLab JBuds Mini (po lewej) oraz Epic Air Lab Edition (po prawej) (fot. Engadget)

Co jest dobrą wiadomością, JLab wcale nie wymyśliło dla JBuds Mini jakiejś ceny z kosmosu. Wyceniono je na 39 dolarów, co pozwala sądzić, że w Polsce ich cena nie przekroczy 200 złotych.

Dodatkowe produkty JLab

Oprócz powyższych słuchawek, JLab pokazało też model douszny Epic Air Lab Edition, za 199 dolarów. W tym wypadku nie ma już śladu po jakiejkolwiek budżetowości. Firma nazywa je najlepiej brzmiącymi pchełkami, jakie dotąd wyprodukowała.

Gadżet wyposażony jest w aktywną redukcję szumów, sterowanie dotykowe i do 54 godzin użytkowania, jeśli wliczyć czas zyskany po doładowaniach przez etui. Oprócz tego ustawienia można modyfikować za pomocą specjalnej aplikacji. Dźwięk przesyłany jest przez Bluetooth LE (o niskim opóźnieniu).

Prototyp JLab OTC Hearing Air (fot. Engadget)

Do oferty producenta dołączą także dwa modele aparatów słuchowych, ponieważ JLab otrzymało od FDA licencję na sprzedaż tego typu urządzeń bez recepty.

Wszystkie powyższe urządzenia zostaną bliżej pokazane na targach CES 2023, a ich sprzedaż rozpocznie się w trzecim kwartale 2023 roku.