Fajny bajer! JLab JBuds Frames – słuchawki mocowane do Twoich okularów

Pomimo, że inteligentne okulary nie są widokiem często spotykanym, nie oznacza to, że takich urządzeń na rynku brakuje. Swoje podejścia do tego tematu miało już kilka firm. Przykładami takich urządzeń mogą być: Amazon Echo Frames, Bose Frames czy chociażby niedawno wprowadzone do sprzedaży Huawei Eyewear II. Problemem tego typu sprzętu jest przede wszystkim cena, bo choć pomysł zintegrowania słuchawek z okularami wydaje się być niezły, to cena takiego rozwiązania często przekracza budżet przeciętnego użytkownika. Może się to jednak zmienić za sprawą JLab JBuds Frames, które proponują swój pomysł na integrację okularów z głośnikami i to w naprawdę rozsądnej cenie.

JLab JBuds Frames to tak naprawdę tylko głośniki

Jeśli podoba ci się pomysł posiadania źródła dźwięku blisko uszu, to rozwiązanie, które prezentuje amerykańska firma jest być może dla Ciebie. JLab JBuds Frames to w zasadzie nic innego, jak zestaw bezprzewodowych, niewielkich głośników Bluetooth z wbudowanym mikrofonem, które za pomocą klipsów można przypiąć do swoich okularów.

JLab JBuds Frames (źródło: JLab)

Za dźwięk odpowiadać będą 16 mm przetworniki audio, które kierować mają dźwięk w dół (w kierunku ucha). Rozwiązanie to ma sprawić, że dźwięk nie będzie słyszalny dla innych osób znajdujących się w pobliżu. Plusem tego urządzenia jest również to, że nie zakrywa ono uszu, a więc nadal będziemy w stanie słyszeć dźwięki wokół nas.

JLab JBuds Frames mogą zatem okazać się idealnym rozwiązaniem podczas spacerów, jazdy na rowerze lub innych czynności, wymagających od nas kontaktu dźwiękowego z otoczeniem. Montaż na klipsach sprawia, że rozwiązanie to staje się w zasadzie niezwykle uniwersalne i urządzenie można bardzo szybko przepinać między różnymi, niemal dowolnymi okularami – na przykład korekcyjnymi i przeciwsłonecznymi.

JLab JBuds Frames (źródło: JLab)

Urządzenie wyposażone jest w przycisk do regulacji poziomu głośności, odbierania połączeń, a nawet przełączania ustawień EQ. Firma szacuje, że wbudowana bateria powinna pozwolić na odtwarzanie audio przez ponad osiem godzin.

W zestawie zabraknie etui ładującego. W zamian otrzymamy specjalny kabel USB typu A zakończony dwoma złączami magnetycznymi – po jednym dla każdej z nakładki.

JLab JBuds Frames (źródło: JLab)

Słuchawki JLab JBuds Frames posiadają stopień wodoodporności IPX4, który powinien sprawić, że urządzenie poradzi sobie zarówno z potem jak i deszczem, choć nie przetrwa zanurzenia w wodzie.

Cena miło zaskakuje

Producent zapowiedział, że urządzenie trafi do sprzedaży już na wiosnę 2021 roku. JLab JBuds Frames nie powinny również zbytnio obciążyć budżetu, gdyż zostały wycenione na 49 dolarów. W cenie podchodzącej pod 200 złotych urządzenie to idealnie wpasowuje się w niezwykle popularny segment niedrogich bezprzewodowych słuchawek i może się okazać dla nich bardzo ciekawą alternatywą.

Nie ukrywam, że pomimo posiadania bezprzewodowych słuchawek dokanałowych, z chęcią wypróbowałbym to urządzenie. Wiele wskazuje na to, że byłoby to idealne rozwiązanie na te wszystkie sytuacje, kiedy nie powinniśmy całkowicie odcinać się od otoczenia.