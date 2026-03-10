Jeden router, trzy oblicza. Nada się do salonu i pokoju gracza

Decydując się na zakup routera kierujemy się często specyfikacją oraz wyglądem urządzenia. Najgorzej, jeżeli parametry techniczne nam odpowiadają, a sprzęt nie będzie pasował do otoczenia. ZTE rozwiązało ten problem w najprostszy możliwy sposób.

Specyfikacja routera ZTE G5 Ultra 5G

Bazą dla nowego pomysłu ZTE jest router G5 Ultra 5G. To stacjonarna jednostka obsługująca również technologię sieci komórkowych LTE i 5G. Skupiając się na możliwościach domowych, model wykorzystuje najnowsze rozwiązania pokroju Wi-Fi 7, umożliwiającego maksymalną prędkość pobierania nawet do 18671 Mb/s w paśmie 6 GHz. Rozprowadzaniem sygnału zajmują się anteny kierunkowe, pracujące w architekturze 4 MIMO o zysku do 13 dBi dla 5G na średnim i wysokim paśmie. Wsparcie dla MLO umożliwia wykorzystanie trzech częstotliwości przez jeden sprzęt w tym samym czasie, a router może obsługiwać nawet do 384 urządzeń jednocześnie.

Zestaw portów na urządzeniu składa się z dwóch wejść RJ45 obsługujących prędkości do 2,5 Gb/s, jedno gniazdo RJ11 oraz złącze do podpięcia anten TS-9. Rozszerzenie sygnału dodatkowymi urządzeniami w ramach jednej sieci jest możliwe dzięki funkcji Easy Mesh, a ustawieniami można zarządzać za pomocą aplikacji ZTE Smart Life.

Zwykły, stylowy czy gamingowy? Wybierz sam

Dotychczas ZTE G5 Ultra 5G występował wyłącznie w formie wysokiego, białego, zaokrąglonego prostopadłościanu, który był w stanie dopasować się do wielu pomieszczeń, jednak nie wyróżniał się szczególnie na tle podobnych rozwiązań. Producent uznał jednak, że konstrukcja nadaję się idealnie do tego, aby przygotować coś, co może stać się częścią stylowego salonu lub pokoju gracza.

ZTE G5 Ultra 5G ZTE G5 Ultra Gaming 5G ZTE G5 Ultra Style

W ten sposób powstał ZTE G5 Ultra Style oraz ZTE G5 Ultra Gaming 5G. W pierwszym przypadku wykorzystano bryłę bazowego modelu i wykończono ją szarą tkaniną, dzięki czemu nie trzeba ukrywać urządzenia w eleganckich przestrzeniach – sprzęt obok funkcji użytkowej zyskał również walory estetyczne. Drugi wariant opracowano z myślą o graczach, więc zamiast szarych tkanin czy bieli mamy czerń, czerwone akcenty i półprzezroczystą obudowę. Co ciekawe, producent pokusił się o rozbudowanie routera o funkcję GearUP, która optymalizuje połączenie pomiędzy sprzętem a serwerami w grach, co prowadzi do obniżenia opóźnień i braku utraty pakietów danych.

Niestety, ZTE nie zdecydowało się na zachowanie identycznych cen dla swoich urządzeń. Bazowy G5 Ultra 5G kosztuje 1399 złotych, za G5 Ultra Style należy zapłacić 1499 złotych, a G5 Ultra Gaming 5G to wydatek rzędu 1599 złotych. Urządzenia są już dostępne w oficjalnym sklepie producenta oraz w ofercie Orange (wariant dla gracza). Wkrótce będą również w sprzedaży w popularnych elektromarketach.