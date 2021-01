Jeśli nie soundbar, to co? Jaki sprzęt audio do telewizora kupić?

Soundbar to obecnie najpopularniejszy sposób na uzyskanie lepszego dźwięku z telewizora, jednak nie jedyny. W topowym systemie kina domowego można myśleć o całym zestawie głośników z wyspecjalizowanym amplitunerem. Istnieją inne sposoby, aby uzyskać dobry dźwięk i mieć ciekawy sprzęt audio w salonie. Kolumny aktywne, głośniki power audio, a może coś dla fanów Apple? Oto kilka sprawdzonych pomysłów.

Dlaczego warto zadbać o dźwięk z telewizora?

Każdy telewizor ma wbudowane głośniki, producenci zachwalają często ich możliwości dźwiękowe. W rzeczywistości niewiele jest telewizorów z rzeczywiście dobrym dźwiękiem, ale o nich nieco później.

Dźwięk z telewizora zazwyczaj wydobywa się z tyłu lub od spodu. Ekrany mają być smukłe, nie ma więc miejsca na porządne głośniki. Dźwięk finalnie jest płaski, a czasem samo umieszczenie telewizora powoduje, że jest on mało naturalny, a o przestrzenności możemy zapomnieć. Tymczasem świat filmów, seriali i sportu prosi się o dobry, czysty dźwięk, z efektownym basem i równie dobrą przestrzenią.

Technologie, takie jak Dolby Atmos czy DTS:X sprawiają, że przy dobrych głośnikach możemy uzyskać niezwykle realistyczne efekty na przykład deszczu, zamieci śnieżnej czy przelatującego helikoptera. To potęguje nasze wrażenia z filmowych seansów i sprawia, że jeszcze lepiej odbieramy film. Możemy poczuć się w domu jak w kinie, wystarczy zadbać o dobry dźwięk. W końcu od blisko 100 lat dźwięk jest już nierozłącznym elementem filmów.

Soundbar – zalety i wady

Czas odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nie soundbar? Generalnie obecnie soundbary nie tylko są popularne, ale też są najlepszym sposobem na uzyskanie dźwięku przy niedużych gabarytach urządzenia i rozsądnej cenie. Trzeba pamiętać jednak, że żaden soundbar bez tylnych głośników nie jest w stanie w pełni oddać dźwięku przestrzennego czy obiektowego. Jeśli więc chcemy korzystać w pełni z ich możliwości, wtedy musimy postawić na soundbary z tylnymi głośnikami, jak Samsung HW-T950 czy JBL Bar 9.1 lub kompletne zestawy kina domowego.

Inne sprzęty, które zaprezentuję poniżej, to raczej bezpośrednie alternatywy dla soundbarów. W przeciwieństwie do nich nie zajmują dużo miejsca bezpośrednio pod telewizorem. Nie mają też kształtu dużej belki i oferują inne walory dźwiękowe.

Kupując większość soundbarów trzeba liczyć się z tym, że te głośniki świetnie sprawdzają się przy dialogach telewizyjnych i oglądaniu filmów. Natomiast zazwyczaj zupełnie sobie nie radzą z muzyką. Dźwięki z serwisów streamingowych czy płyt będą zniekształcone. Soundbary nie są więc sprzętem uniwersalnym.

Największą zaletą soundbarów jest stosunek jakości dźwięku do ceny i zajmowanej przestrzeni. Wśród wad natomiast należy wymienić właśnie słabszą jakość dźwięku przy odtwarzaniu muzyki oraz fakt, że jednak te gabaryty urządzeń i ich wygląd nie zawsze muszą pasować do naszej aranżacji salonu.

Telewizory z wbudowanym soundbarem – bezpośrednia alternatywa

Istnieje kilka modeli telewizorów, w których producenci postawili jednak na jakość dźwięku. Aby to osiągnąć po prostu zintegrowali soundbary z ekranem. W efekcie zyskujemy sprzęt o spójnym designie w ramach jednej bryły, chociaż warto pamiętać, że nie zawsze taki telewizor zajmuje mniej miejsca niż osobny ekran i soundbar.

Takie wyświetlacze oferują zdecydowanie najlepszą jakość dźwięku, są też łatwiejsze w podłączeniu i użytkowaniu niż dwa niezależne urządzenia. Zazwyczaj mają jednak ograniczone możliwości. Nie podepniemy pod nie zewnętrznych sprzętów audio typu gramofon czy nie będziemy mogli szybko uzyskać jedynie dźwięku po Bluetooth.

W takim wypadku, pozbywając się telewizora, tracimy też soundbar. Jest to jednak ciekawy pomysł i alternatywa.

Oto kilka modeli telewizorów z wbudowanym soundbarem, które są warte uwagi:

Power audio – rozwiązanie dla imprezowiczów

Pod hasłem power audio znajdziemy różnego typu głośniki imprezowe. To sprzęt coraz częściej łatwy w przenoszeniu, czasem nawet zasilany akumulatorowo. Głośniki raczej mają większe rozmiary i charakterystyczny design nawiązujący do klubów muzycznych, nagłośnienia estradowego, etc. Głośniki typu power audio zostały stworzone pod zapewnienie imprezowych wrażeń na domówkach, grillach i wszelkich innych mniejszych i większych spotkaniach towarzyskich.

Z telewizorem możemy je podłączyć za pomocą Bluetooth. Nie jest to rozwiązanie warte stosowania na co dzień i raczej nie nadaje się do filmowych seansów, natomiast warto pamiętać, że można właśnie w ten sposób wzmocnić dźwięk z telewizora właśnie podczas imprezy. Koncert z płyty czy z sieci, YouTube Party, a może karaoke ze znajomymi? Do tego wszystkiego z powodzeniem można wykorzystać właśnie sprzęt Power Audio podłączony do telewizora.

A oto kilka przykładów takich urządzeń:

Kolumny aktywne – coś dla minimalistów i fanów dobrego brzmienia

Bardzo ciekawą alternatywą dla soundbarów są kolumny aktywne – to głośniki stereo z wbudowanym wzmacniaczem. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy jedynie dwa głośniki, z których przynajmniej jeden musi być podłączony do zasilania. Dostępne są zarówno kolumny podstawkowe, czyli takie, które umieścimy na szafce, jak i podłogowe, czyli duże, wolnostojące kolumny.

Atutem kolumn aktywnych jest, w zależności od klasy sprzętu, dobry lub bardzo dobry dźwięk stereo. Sprawdzają się świetnie przy muzyce oraz dobrze przy codziennym oglądaniu telewizji, seriali. W filmach nie uświadczymy przestrzeni zazwyczaj takiej, jak w systemie kina domowego czy nawet lepszych soundbarach, ale wciąż ten dźwięk może być efektowny.

Kolumny aktywne zajmują trochę miejsca, ale też prezentują się inaczej niż soundbar, co dla wielu może stanowić sporą zaletę. Zwłaszcza, gdy w ich codziennym życiu muzyka pełni ważne miejsce, a filmy są jedynie okazjonalnym dodatkiem.

Oto kilka przykładów kolumn aktywnych na każdą kieszeń

Jamo S 801 PM,

Kruger&Matz Journey 2.0,

Teufel ULTIMA 40 Active,

Klipsch The Five.

HomePod – rozwiązanie skrojone pod ekosystem Apple

HomePod, czyli głośnik Apple, może pełnić rolę także głośnika do telewizora – pod warunkiem, że wszystkie treści odtwarzać będziemy z poziomu Apple TV. Możemy korzystać z HomePoda Mini, HomePoda lub też pary HomePodów Mini lub HomePodów. Co więcej, duży HomePod oferuje wsparcie dla Dolby Atmos, co przy dwóch głośnikach daje już naprawdę fajne efekty dźwiękowe.

Ze względu na ograniczenia i brak oficjalnej dystrybucji w Polsce, jest to rozwiązanie stricte dla najbardziej zagorzałych użytkowników ekosystemu Apple. To jednak ciekawa alternatywa zarówno dla aktywnych kolumn, jak i soundbarów.

Apple HomePod Mini

Kompletne zestawy kina domowego

Na kompletny zestaw kina domowego składa się amplituner (wzmacniacz) oraz kolumny głośnikowe – dwie kolumny przednie, dwie tylne, głośnik centralny oraz subwoofer. To zestaw minimum. Wwspółcześnie warto dodać do tego dwa lub cztery głośniki efektowe pod Dolby Atmos, umieszczane na suficie lub też wykorzystujące odbicie dźwięku od sufitu. System można też rozbudowywać. Podstawowa nowoczesna konfiguracja to 5.1.2, może być jednak też 7.1.2, 7.2.4, a nawet 11.2.4.

Korzystając z zestawu kina domowego uzyskujemy wysokiej klasy dźwięk. W dodatku jest to dźwięk przestrzenny. Dobre kino domowe pozwala na naprawdę fenomenalne efekty dźwiękowe podczas seansów, takich jak Gladiator, Interstellar, Gwiezdne Wojny, Szeregowiec Ryan i wiele innych. To możliwość poczucia filmów często na nowo, iście kinowo. Natomiast sprzęt ten zajmuje miejsce, a obsługa i konfiguracja nie jest intuicyjna dla osób mniej obeznanych technicznie. Świadomy wybór będzie jednak gwarancją dużej satysfakcji.

Komponenty do kina domowego, czyli amplituner, głośniki oraz przewody dobiera się zazwyczaj indywidualnie. Warto skonsultować to z ekspertami na przykład z wyspecjalizowanych sklepów audio, które dają też możliwość odsłuchu.

Poniżej prezentuję jednak dwa ciekawe zestawy, obrazujące to, jak prezentują się systemy kina domowego:

Focal Sib EVO 5.1.2 + Marantz NR1710,

Denon AVR-X1600H Wilson Raptor 7 + 1 + X + Vocal + SUB-10.

Poniżej zestawienie wspominanych urządzeń:

Model Typ urządzenia Obecność HDMI ARC Cena Oferta TCL 65C815 Telewizor ze zintegrowanym soundbarem Tak (możliwość podpięcia innych urządzeń audio) 4199 złotych link Panasonic 55HZ2000 Telewizor ze zintegrowanym soundbarem Tak (możliwość podpięcia innych urządzeń audio) 10899 złotych link Philips 65PUS9435 Telewizor ze zintegrowanym soundbarem Tak (możliwość podpięcia innych urządzeń audio) 5990 złotych link Philips 55OLED935 Telewizor ze zintegrowanym soundbarem Tak (możliwość podpięcia innych urządzeń audio) 9370 złotych link Sony MHC-V83D Power Audio TAK 2799 złotych link Blaupunkt PS10DB Power Audio NIE 999 złotych link Sharp PS-919 Power Audio NIE 499 złotych link Jamo S 801 PM Aktywne kolumny głośnikowe NIE 898 złotych (komplet) Kruger&Matz Journey 2.0 Aktywne kolumny głośnikowe NIE 1299 złotych link Teufel ULTIMA 40 Active Aktywne kolumny głośnikowe TAK 3719 złotych Klipsch The Five Aktywne kolumny głośnikowe TAK 3499 złotych Apple HomePod Mini Smart głośnik NIE 99 euro Apple HomePod Smart głośnik NIE 329 euro Focal Sib EVO 5.1.2 + Marantz NR1710 Zestaw kina domowego TAK 7999 złotych Denon AVR-X1600H Wilson Raptor 7 + 1 + X + Vocal + SUB-10 Zestaw kina domowego TAK 6666 złotych

A Wy, z jakiej opcji korzystacie?