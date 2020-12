Co warto wiedzieć kupując projektor do kina domowego? Czy warto kupić projektor do domu?

W tym roku do kina na pewno się już nie wybierzemy. A gdyby tak urządzić sobie kino w domu? Prywatna sala kinowa jest pomysłem, który można zrealizować nawet za stosunkowo niewielkie pieniądze. Potrzebujemy do tego odpowiedniego projektora. Jak się za to zabrać? Jaki projektor do kina domowego wybrać? A przede wszystkim, czy warto się tym interesować…? Dziś postaram się odpowiedzieć na te pytania.

Projektor w domu zamiast telewizora – czy ma to sens?

Na pomysł, aby mieć w domu projektor, zwłaszcza zamiast telewizora, wpada coraz więcej osób. Wizja 100- a może nawet 200-calowego ekranu robi wrażenie – zwłaszcza, że często wiąże się z wydatkiem kilku tysięcy złotych, przez co szybko można więc dojść do wniosku, że jest to znacznie lepszy pomysł niż zakup telewizora. W dodatku projektor nie zajmuje dużo miejsca i łatwo zabrać go w inne miejsce.

To jednak mit. W rzeczywistości projektor potrzebuje odpowiednio zaprojektowanej przestrzeni oraz osprzętu. Sam rzutnik, w większości przypadków, jest właściwie jak monitor. Będziemy więc potrzebowali dodatkowych urządzeń, w tym chociażby głośników (soundbara, systemu kina domowego) i jakiejś przystawki do odtwarzania multimediów. Potrzebujemy też odpowiedniego ekranu lub też przygotowanej (specjalną farbą) ściany. Pomieszczenie powinno być też zaciemnione, najlepiej całkowicie. Projektor z kolei powinien być umieszczony praktycznie idealnie na wprost ściany.

Partnerem materiału jest Media Expert

Projektory są w większości przypadków głośne i wymagają właściwie dobranej lokalizacji. Tym, czym powinniśmy się najmniej przejmować, jest lampa. Owszem, żywotność lamp podawana w 4000 czy 6000 godzin nie nastraja optymistycznie, zwłaszcza, gdy telewizory – nawet OLED – to 100 tys. godzin żywotności. Jednak 6 tysięcy godzin to nadal 8 lat codziennych seansów po 2 godziny… Raczej nie będziecie tak aktywnie korzystać z projektora ;).

Projektor to świetna rzecz, jeśli mamy miejsce i chcemy stworzyć sobie prawdziwe kino w domu. Nie jest to jednak sprzęt tak uniwersalny, jak telewizor, i w 90% przypadków go nie zastąpi. Może być jednak świetnym uzupełnieniem dla 55- czy 65-calowego telewizora użytkowanego na co dzień.

Dla części osób nawet sam projektor będzie w pełni wystarczający – trzeba jednak mieć świadomość ograniczeń związanych z przygotowaniem pomieszczenia czy dodatkowymi urządzeniami.

Projektory w cenie do 15-20 tysięcy złotych są też mocno ograniczone jakościowo względem współczesnych telewizorów. A tanie projektory nawet nie oferują rozdzielczości 4K, co przy tak dużym celażu jest dokuczliwe. W czasach, gdy naprawdę fajny 85-calowy telewizor można mieć poniżej 10 tysięcy złotych, zakup projektora ma sens tylko wtedy, gdy rzeczywiście jesteśmy świadomi tej decyzji i mamy możliwość stworzyć odpowiednie warunki.

Jaki projektor wybrać? Projektory DLP, 3LCD, projektory LED, projektory laserowe – co trzeba wiedzieć?

Decyzja zapadła – kupujemy projektor! Jeśli już podjęcie samej decyzji nie było łatwe, to teraz sprawy się jeszcze bardziej komplikują. Projektorów na rynku są setki, w dodatku znacząco się od siebie różnią. Warto od razu przejść do kategorii urządzeń do domowego użytku. Projektory biznesowe skupiają się na zupełnie innych aspektach obrazu, często nie oferują wystarczającej płynności i odpowiednich kolorów, na rzecz mobilności i wysokiej jasności.

Drugim dylematem jest kwestia czy ma to być standardowy projektor, czy też projektor z krótkim rzutem. Wybór projektora z krótkim rzutem jest wygodny, ponieważ musimy zapewnić jedynie przestrzeń tuż przed ekranem, często też nie jest potrzebne pełne zaciemnienie pomieszczenia, aby coś było widać. Nie zawsze są to jednak projektory oferujące wysoką jakość obrazu. Standardowy projektor z kolei wymaga bardziej zaawansowanego przygotowania pomieszczenia (o czym już wspomniałem). Jest też znacznie większy wybór takich urządzeń na rynku i są tańsze.

Trzeci dylemat związany jest z technologią wyświetlania. Do wyboru mamy właściwie trzy rozwiązania – DLP, 3LCD oraz LCOS (D-ILA, SXDR).

W projektorach DLP dla uzyskania odpowiedniego obrazu stosuje się układ złożony z mikroskopijnych luster. Ekrany te oferują wysoki kontrast, dobrą czerń i ciepłe kolory, mają jednak ograniczoną jasność.

Projektory 3LCD bazują na wewnętrznym układzie trzech matryc ciekłokrystalicznych, na które pada światło. Technologia ta charakteryzuje się wysoką jasnością i bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów, nie oferuje jednak takich walorów filmowych, jak ekrany DLP – obraz wydaje się być zimny i trudno tu o głęboką czerń.

Projektory LCOS to najbardziej zaawansowana technologia, łącząca w sobie właściwie dwie poprzednie. Obraz w tej technologii jest najlepszy, ale jednocześnie te projektory są zdecydowanie droższe.

Ostatnim dylematem jest źródło światła. Musimy zdecydować, czy ma być to projektor z klasyczną lampą (dobra cena, stosunkowo krótka żywotność, możliwość wymiany lampy), czy też ma być to projektor ze światłem LED (niska jasność, zwykle niska rozdzielczość), a może projektor laserowy (długa żywotność, super jakość obrazu, bardzo wysoka cena).

Najlepsze projektory do kina domowego

Wybierając projektor najlepiej skierować się w stronę wąskiej grupy profesjonalistów – firmy specjalizujące się w ofercie projektorów do kina domowego są w stanie doradzić odpowiedni sprzęt oraz przygotować też pomieszczenie. Oczywiście możemy też stworzyć prowizorkę i czasami mieć po prostu dużo radości z olbrzymiego ekranu w domu, nie bacząc na jakość obrazu, etc.

Poniżej zebrałem 5 bardzo różnorodnych projektorów stworzonych stricte z myślą o kinie domowym. To sprzęty w każdej technologii i w każdym przedziale cenowym – od 4 tysięcy do blisko 40 tysięcy złotych. Przedstawiając je pokrótce, chcę zwrócić uwagę bardziej na same rozwiązania technologiczne niż konkretne modele.

Potraktujcie ten poradnik jako wskazówkę pozwalającą się zorientować na początek w świecie projektorów – jako punkt wyjścia do dalszych rozważań o zakupie.

Optoma UHD300X

Ten projektor DLP znalazł się w zestawieniu z oczywistej przyczyny – jest najtańszym projektorem na rynku oferującym wsparcie dla 4K. Należy jednak pamiętać, że nie jest to projektor z natywną rozdzielczością 4K.

Projektor jest zgodny z HDR10, ma możliwość ustawienia skalibrowanych trybów ISD dzień i noc. Nie nadaje się jednak zbytnio do grania ze względu na input lag na poziomie 57 ms. Charakteryzuje się też raczej typową dla projektorów głośnością na poziomie 25 decybeli.

To świetny sprzęt dla fanów filmów, posiadających kolekcję płyt lub korzystających z serwisów streamingowych, chcących się cieszyć filmem na bardzo dużym ekranie, ale niskim kosztem. Stosunek ceny do jakości jest tu jak najbardziej adekwatny.

BenQ W2700

Projektorem BenQ W2700 stoi o oczko wyżej od Optomy. Wciąż jest to projektor DLP oferujący 4K na bazie tego samego przetwornika. Projektor jest też o ponad 2 tysiące złotych droższy. Czy warto dopłacić?

Oferuje on lepsze odwzorowanie barw, lepsze wsparcie dla szerokiej palety barw i nieco lepsze efekty HDR. Profesjonalne testy HDTVPolska pokazują jednak gorszy kontrast. Ma też upłynniacz obrazu, dzięki czemu znacznie lepiej sprawdzi się w sporcie.

Szukając rozsądnego cenowo projektora, który miałby służyć nie tylko do filmów, ale też do oglądania transmisji sportowych, W2700 jest jedną z ciekawszych propozycji.

Sprawdź BenQ W2700 w Media Expert

Epson EH-TW7100

Wysoka jasność (3000 lumenów) i świetny kontrast to znak, że mamy do czynienia z projektorem 3LCD. Sprawdzi się on zdecydowanie lepiej w grach za sprawą input laga na poziomie 28 ms. To projektor do powieszenia w salonie i oglądania nawet wtedy, gdy mamy włączone jakieś światło czy niezaciągnięte w pełni rolety.

Jest to fajny, rodzinny i dość uniwersalny sprzęt, nie dający jednak kinowych doświadczeń, jeśli chodzi o kolory. Bardziej niż jakość obrazu wygrywa tutaj wielkość tego obrazu.

Sprawdź Epson EH-TW7100 w Media Expert

Samsung The Premier LSP7T

Projektor Samsunga znalazł się tu jako zupełna ciekawostka. The Premier jest projektorem, który w teorii plasowany jest wśród lifestyle’owych telewizorów koreańskiego producenta. To sprzęt z krótkim rzutem, wspierający rozdzielczość 4K i wykorzystujący laserowe źródło światła, posiadający wbudowany soundbar, a także funkcje Smart TV na bazie systemu Tizen.

Jest to niby 120-calowy telewizor za 15 tysięcy złotych. Skoro to „niby projektor” to jest to też niestety swoista świnka morska. Podobne rozwiązania oferuje też LG (HU80KS z WebOS) czy Mi 4K Laser z Android TV.

To wygodne propozycje, ale do przystosowanych do tego pomieszczeń. Jednocześnie wciąż mowa tu o kompromisie także jeśli chodzi o jakość.

Sony VW-590ES

Kompromisu, jeśli chodzi o jakość, nie uznaje Sony w swoich projektorach. VW-590ES to topowy model projektora z natywną rozdzielczością 4K do kina domowego. Topowy, jeśli chodzi o zastosowanie tradycyjnej lampy (w ofercie jest jeszcze model z laserowym źródłem światła).

Ten projektor oferuje bardzo wysoką jasność i, z powodzeniem, można odpalić go w jasnym pomieszczeniu. Został stworzony z myślą o małych, domowych salkach kinowych z ekranem 100- czy nawet 300-calowym. Oferuje fantastyczne odwzorowanie kolorów, niesamowitą czerń, wsparcie dla Motionflow, czyli upłynniacza obrazu, zaawansowane opcje ustawień pozycji ekranu, a nawet niski input lag i zauważalny efekt HDR.

To sprzęt wręcz przewyższający to, co znajdziemy w wielu salach kinowych. Jest to jednak urządzenie dla najbardziej wymagających i radość z niego będziemy mieli wtedy, gdy rzeczywiście przygotujemy sobie pod niego pokój i dobierzemy też adekwatny sprzęt audio.

I oczywiście jeśli nas na to stać.

Poniżej najważniejsze informacje w formie tabeli:

Model Optoma UHD300X BenQ W2700 Epson EH-TW7100 Samsung The Premier LSP7T Sony VW-590ES Technologia wyświetlania DLP DLP 3LCD laser DLP krótki rzut SXDR Istotne funkcje upłynniacz obrazu, wsparcie dla szerokiej palety barw niski inputlag system Tizen, głośniki 30W referencyjna jakość obrazu, zaawansowane ustawienia instalacyjne Cena 4149 złotych 6899 złotych 7299 złotych 14999 złotych 31999 złotych oferta Media Expert projektory Optoma link link alternatywa: LG HU80KS projektory Sony

Jeśli jesteście posiadaczami projektów, koniecznie dajcie znać, jakie są to modele i… czy spełniają Wasze oczekiwania!