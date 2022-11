Manchester City rewolucjonizuje rynek – tracker Cityplay będzie używany na większą skalę

Manchester City, jeden z największych klubów piłkarskich na świecie, ma w planach rewolucję na swoim rynku. Klub piłkarski chce rozpromować tracker Cityplay na masową skalę.

Reklama

Manchester City rewolucjonizuje rynek

Niewątpliwie Manchester City jest obecnie jednym z największych i najlepszych klubów na świecie. Obywatele mają rzeszę fanów, a odkąd klub został przejęty przez szejków, rozwija się w niesamowicie szybkim tempie. Obecni właściciele City lubią innowacje i to widać na wielu polach funkcjonowania klubu. Teraz dojdzie do tego kolejna zmiana, która pomoże szczególnie młodym zawodnikom.

Obywatele mają zamiar używać trackerów Cityplay na szeroką skalę (wcześniej korzystali z nich jedynie w akademii). Co to za urządzenie i jaki klub ma w tym cel? Dzięki współpracy z firmą Playermaker powstał produkt, mający na celu analizowanie gry oraz umiejętności zawodników i tworzenie raportów. Z nich dowiemy się, co jest mocnym, a co słabym punktem danego gracza oraz jakie rzeczy powinien poprawić.

Technologia jest na tyle zaawansowana, że dobiera atuty pod pozycję na boisku. W końcu inne aspekty będą kluczowe dla napastnika, a inne dla środkowego pomocnika.

źródło: theverge / Manchester City FC

Manchester City i tracker Cityplay

Jak widać na załączonym wyżej zdjęciu, tracker jest dość prosty do zamontowania na obuwie i nie wpływa na wygodę użytkownika. Dzięki analizom gry danych zawodników można przygotować spersonalizowane treningi, które poprawią ich umiejętności, a także zmniejszą w znaczący sposób ryzyko kontuzji.

Urządzenie daje użytkownikom wyniki za „krytyczne umiejętności piłkarskie”, szczególnie ważne na przypisanej pozycji boiskowej, dzięki czemu mogą lepiej zrozumieć, jak ocenia się techniczne kwestie.

Dla przykładu tracker może koncentrować się na zbieraniu informacji o pierwszym dotknięciu piłki, dryblingu, szybkości (przyśpieszenie jest kluczowe np. dla skrzydłowych) czy zwinności. Opcji jest naprawdę sporo.

Spędziliśmy wiele lat na doskonaleniu naszej wiedzy na temat tego, co jest potrzebne, aby nadal występować i odnosić sukcesy na najwyższym poziomie. Wcześniej Cityplay było używane w naszej akademii. Cieszymy się, że możemy teraz zaoferować to każdemu, kto chce poprawić swoje umiejętności, jeszcze bardziej rozszerzając zasięg naszej metodologii na osoby zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na całym świecie Jorgina Busquets, dyrektor zarządzający ds. edukacji i rekreacji piłkarskiej w Manchesterze City

źródło: Cityplay

Warto podkreślić, że tracker nie będzie do użytku jedynie dla zawodników Manchesteru City. Klub – razem z producentem – mają zamiar wypromować urządzenie także wśród swoich fanów oraz wszystkich kibiców piłki nożnej. Założenie jest proste – jesteś niedzielnym graczem, który raz w tygodniu idzie pograć ze znajomymi? Używaj Cityplay i miej dostęp do tej samej technologii, co Twój idol!

Zamiast jednej ceny za kupno całego urządzenia i oprogramowania, dostępne będą trzy rodzaje abonamentów. Najniższy poziom kosztuje 166 dolarów (około ~781 złotych) i działa przez sześć miesięcy, droższa opcja to 211 dolarów (~992 złote) za rok i 267 dolarów (~1256 złotych) przez dwa lata. Następnie członkostwo będzie kosztować około 11 dolarów (~51 złotych) miesięcznie.