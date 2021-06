Możesz teraz słuchać Spotify i Apple Music w odtwarzaczu, który wygląda jak iPod

iPody lata świetności mają za sobą, co nie powinno raczej nikogo dziwić, bowiem zostały wyparte przez iPhone’y. Niektórzy wciąż jednak czują nostalgię do tych urządzeń z Cupertino. Teraz nadarza się świetna okazja, aby do nich powrócić, aczkolwiek tylko w formie wirtualnej.

iPod w przeglądarce internetowej

Przed chwilą wspomniałem, że iPody nie są już zbyt popularne. Warto dodać, że opisywana aplikacja webowa to także powrót jeszcze jednego rozwiązania, które kiedyś cieszyło się wysokim zainteresowaniem. Chodzi o skórki dla odtwarzaczy muzyki, które pozwalały znacząco zmienić wygląd chociażby Winampa.

Reklama

Dziś, w dobie smartfonów i usług streamingu, takich jak Spotify czy Apple Music, oba wymienione przed chwilą produkty przez wielu zostały zapomniane. Aplikację webową, na której się teraz skupimy, można uznać za powrót obu rozwiązań.

Po pierwsze, otrzymujemy odtwarzacz wyglądający jak iPod, a nawet działający w podobny sposób. Po drugie, aplikacja zapewniania nowy interfejs dla Spotify czy Apple Music. Co prawda, nie mamy do czynienia z typową skórką, która wpływa na wygląd programu uruchomionego na komputerze, ale aplikacja zapewnia dostęp do biblioteki muzyki w zupełnie inaczej wyglądającym odtwarzaczu – prawie jakbyśmy korzystali ze skórki.

Wystarczy się zalogować

Webowy odtwarzacz muzyki, wyraźnie stylizowany na sprzęt z Cupertino, może sprawdzić każdy zainteresowany. Aplikacja jest darmowa i wymaga tylko zalogowania się, a także zapewnienia dostępu do Spotify lub Apple Music.

Co ciekawe, po interfejsie poruszamy się prawie identycznie jak na iPodzie – za pomocą kółka zlokalizowanego pod wyświetlaczem. Możemy nim poruszać z wykorzystaniem kursora na komputerze, a także dotykowego wyświetlacza na smartfonie. Odczuwalnie wygodniejsza jest druga metoda. Twórca zadbał nawet o dodanie prostej gry.

Muszę dodać, że nie mogłem korzystać z odtwarzacza na desktopie – pojawił się błąd podczas próby zalogowania. Występował on w Spotify oraz Apple Music na dwóch przeglądarkach internetowych – Safari i Google Chrome. Natomiast na smartfonie od razu udało mi się zalogować na konto Apple Music i bez problemów słuchać muzyki.

Niewykluczone, że błąd na desktopie pojawił się tylko u mnie. Mimo wszystko, chociażby ze względu na wygodę obsługi, zalecam uruchomienie odtwarzacza w przeglądarce na smartfonie. W tym celu wystarczy tylko wejść na stronę aplikacji.