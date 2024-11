Korzystasz z tego iPhone’a? Apple wysyła go na emeryturę

Apple ogłosiło, że iPhone XS Max oraz inne produkty zostały dodane do listy produktów vintage. Decyzja oznacza, że ich wsparcie serwisowe będzie ograniczone, co może być istotną informacją dla wszystkich, którzy jeszcze korzystają z tych modeli.

Co oznacza status vintage?

Produkty oznaczone jako vintage to te, których sprzedaż została zakończona od 5 do 7 lat temu. Oznacza to, że Apple wciąż oferuje dla nich ograniczone wsparcie serwisowe, pod warunkiem dostępności części zamiennych. W praktyce użytkownicy tych urządzeń mogą jednak napotkać trudności z naprawami w autoryzowanych serwisach, zwłaszcza w przypadku rzadkich usterek wymagających wymiany konkretnych komponentów.

iPhone XS Max, który zadebiutował w 2018 roku jako większy brat iPhone’a XS, charakteryzował się m.in. wyświetlaczem OLED Super Retina o przekątnej 6,5 cala oraz procesorem A12 Bionic. Był jednym z pierwszych modeli Apple obsługujących funkcję Smart HDR, która znacznie poprawiła jakość zdjęć. iPhone XS Max nadal oferuje wystarczającą wydajność dla wielu użytkowników w codziennym użytkowaniu. Jego miejsce na liście vintage oznacza jednak, że czas pomyśleć o przesiadce na nowszy model, by uniknąć potencjalnych problemów z serwisem.

Do listy vintage trafił także iPhone 6s Plus, który w 2015 roku wprowadził funkcję 3D Touch oraz wsparcie dla nagrywania wideo 4K. Ten model, choć technologicznie przestarzały, był jednym z najdłużej wspieranych smartfonów Apple, co pokazuje, jak długo urządzenia tej marki pozostają użyteczne.

Stary Apple Watch także zmierza na emeryturę

Poza iPhone’ami, Apple dodało do swoich list także Apple Watch Series 2, zarówno w wersji aluminiowej, jak i stalowej. Urządzenia te, które debiutowały w 2016 roku, oferowały ulepszone funkcje fitness i odporność na wodę, co uczyniło je popularnym wyborem wśród użytkowników. Obecnie jednak tracą pełne wsparcie serwisowe, trafiając na listę „przestarzałych produktów”.

Produkty oznaczone jako obsolete, czyli przestarzałe, to urządzenia, których sprzedaż zakończyła się ponad 7 lat temu. Dla takich produktów Apple całkowicie przestaje oferować naprawy i serwis.

Warto jednak zaznaczyć, że MacBooki są tutaj szczególnym przypadkiem, ponieważ mogą wciąż kwalifikować się do wymiany baterii przez okres do 10 lat, pod warunkiem dostępności części.