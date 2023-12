Korzystasz z tego iPhone’a? Dla Apple to już sprzęt „vintage”

Apple co jakiś czas aktualizuje listę swoich sprzętów uznanych za urządzenia „vintage”. Właśnie trafił na nią iPhone SE 1. generacji. Może to oznaczać spore problemy dla wszystkich, którzy jeszcze korzystają z tego modelu.

iPhone SE trafił na „muzealną listę” Apple

iPhone SE 1. generacji zadebiutował na rynku w 2016 roku, a jego oficjalna sprzedaż zakończyła się dwa lata później, w 2018 roku. Oznacza to, że minęło już 5 lat od zakończenia jego dystrybucji. Teraz producent zakwalifikował to urządzenie jako „vintage”. Nie jest to oczywiście pierwszy raz, kiedy Apple określa tak jakiś sprzęt. Taką etykietę otrzymują urządzenia, których sprzedaż została zakończona od 5 lat do 7 lat temu.

Gdy Apple klasyfikuje swój sprzęt jako „vintage”, oznacza to dla jego użytkowników brak pewności, czy taki sprzęt będzie nadawał się do napraw w autoryzowanych serwisach. Możliwość naprawy będzie zależała od dostępności odpowiednich części. Jest to dość zrozumiała praktyka giganta z Cupertino. W końcu SE (2016) nie jest już dostępny w oficjalnej dystrybucji od lat.

Apple iPhone SE 2022 (fot. Tabletowo.pl)

Lista modeli smartfonów „vintage” obejmuje w tym momencie: iPhone 4, 5, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus oraz iPhone’a SE.

Jeśli oficjalna sprzedaż modelu zakończy się więcej niż 7 lat temu, urządzenie trafia na kolejną listę, obejmującą przestarzałe modele. Oznacza to, że nie można zamawiać już do nich części zamiennych.

Kolejna generacja zapowiada się nieźle

Obecnie najnowszym dostępnym na rynku modelem z serii SE jest iPhone SE 3. generacji zaprezentowany w 2022 roku. Nie można powiedzieć, że jest to sprzęt, który wprawia w zachwyt. Łączy on w sobie design rodem z 2014 roku i niezbyt dobre podzespoły. Jeśli jesteście zainteresowani tym modelem to odsyłam Was do recenzji Kasi.

Nieoficjalne doniesienia mówią o tym, że iPhone SE 4. generacji może zadebiutować już w 2024 roku. Jego design ma nawiązywać do modelu XR. Mówi się, że nowy SE zaoferuje wyświetlacz znany z podstawowego modelu serii iPhone 14. Jego motorem napędowym ma zostać procesor Apple A15 Bionic, a za dostarczanie energii do podzespołów odpowiedzialny będzie akumulator o pojemności ~3200 mAh.