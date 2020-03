iPhone’y X i XS – tańsza wymiana ekranu? To możliwe, ale nie będzie to OLED

iPhone’y z pewnością nie należą do tanich smartfonów. Co więcej, ich naprawa również może wiązać się ze sporym wydatkiem, szczególnie jeśli przykładowo zostanie uszkodzony ekran. iFixit przygotował jednak pewne rozwiązanie.

Lepiej nie rozbić ekranu w iPhonie

Wymiana wyświetlacza w iPhonie zawsze wiązała się z wydaniem sporej sumy pieniędzy, ale poprzeczka została podniesiona wraz z premierą modeli wyposażonych w ekrany OLED. Według oficjalnej strony Apple, użytkownicy w Stanach Zjednoczonych muszą zapłacić 279 dolarów za nowy ekran dla iPhone’a X i XS. Z kolei w przypadku większego iPhone’a XS Max należy wydać aż 329 dolarów.

Najlepiej więc dobrze chronić iPhone’a, bowiem za jego naprawę możemy zapłacić porównywalną kwotę, co za konkurencyjny smartfon z Androidem z niskiej-średniej półki. No dobrze, a co jeśli nie mieliśmy szczęścia i rozbiliśmy ekran w iPhonie? Pierwsza opcja do wycieczka do autoryzowanego serwisu Apple, druga to sięgnięcie po zamiennik, a trzecia to skorzystanie z oferty przygotowanej przez iFixit.

Serwis iFixit znany jest głównie z rozbiórki smartfonów, tabletów i innych urządzeń, ale prowadzi on również sklep z częściami zamiennymi. Ponadto, specjaliści od rozkładania sprzętu, oferują narzędzia do naprawy i zestaw poradników. Co więcej, teraz zapewniają znacznie tańsze ekrany do topowych iPhone’ów.

Sporo tańsze ekrany do iPhone’ów

Specjalnie na początku podałem ceny napraw w Stanach Zjednoczonych, aby mieć lepsze odniesienie. Wyświetlacze sprzedawane przez iFixit kosztują bowiem: 75 dolarów dla iPhone’a X, 85 dolarów dla iPhone’a XS i 165 dolarów dla iPhone’a XS Max.

Różnica względem cen Apple jest naprawdę spora. Jak to udało się osiągnąć? Cóż, iFixit oferuje ekrany LCD. Tak, można do iPhone’a X czy XS założyć wyświetlacz wykonany w technologii LCD.

Oferta wygląda atrakcyjnie pod względem ceny, ale sięgnięcie po zamiennik wiążę się z kompromisami. Jak podkreśla sam serwis iFixit, sprzedawane ekrany LCD są ciemniejsze (około 50 nitów), a także mają niższą rozdzielczość, gorsze kolory i kontrast.

Warto jednak zaznaczyć, że zamienniki LCD przechodzą rygorystyczne testy, aby zapewniały możliwie jak najwyższą jakość. Dodatkowo, iFixit obiecuje dożywotnią gwarancję.

Polecamy również:

źródło: 9to5Mac, iFixit