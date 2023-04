Always On Display we wszystkich iPhone’ach. Nie uwierzysz, ile trzeba jeszcze poczekać

Technologia Always On Display od wielu lat znana jest w świecie Androida, ale w przypadku iPhone’ów możemy mówić o nowości, którą Apple wprowadziło niedawno i to tylko do najdroższych modeli. W tańszych smartfonach z Cupertino ma pojawić się dopiero za kilka lat. Dowiedzieliśmy się jeszcze o planach umieszczenia Face ID pod ekranem.

Always On Display we wszystkich iPhone’ach? Trzeba jeszcze długo poczekać

Jak przed chwilą wspomniałem, użytkownicy smartfonów z logo nadgryzionego jabłka musieli wykazać się naprawdę dużą dawką cierpliwości, jeśli chodzi o czekanie na wprowadzenie Always On Display. Co ciekawe, rozwiązanie nieznacznie wcześniej pojawiło się na Apple Watchach, ale w przypadku iPhone’ów miało to miejsce dopiero w zeszłym roku, wraz z premierą modeli 14 Pro. Ponadto technologia ominęła podstawowe „Czternastki”.

Jeśli ktoś liczył, że rozwiązanie z wariantów Pro już niebawem trafi do tańszych modeli, to niestety nie mamy dobrych informacji. Otóż analityk David Naranjo, pracujący w Display Supply Chain Consultants, twierdzi, że wszystkie iPhone’y 17 dostaną wyświetlacze LTPO. Co to oznacza? Po pierwsze, technologia Always On Display będzie dostępna w każdym modelu z tej linii. Po drugie, wszystkie modele powinny też otrzymać odświeżenia ProMotion 120 Hz.

Owszem wprowadzenie ProMotion 120 Hz i Always On Display do wszystkich „Siedemnastek” brzmi nieźle, ale należy zauważyć, że tak naprawdę dopiero w 2025 roku podstawowe iPhone’y z głównej linii dostaną obie technologie. Natomiast wysoce prawdopodobne, że do tego momentu w tańszych wersjach będziemy musieli męczyć się z odświeżaniem 60 Hz.

Face ID pod ekranem

Skoro tańsze iPhone’y 17 będą mieć dwa rozwiązania, które obecnie zarezerwowane są dla wariantów Pro, to jak Apple zamierza wyróżnić droższe modele? Jeśli potwierdzą się przewidywania Rossa Younga, analityka ds. wyświetlaczy, to w modelach Pro dostaniemy moduł Face ID umieszczony pod ekranem.

Mimo iż Face ID trafi pod ekran, to według analityka wciąż będzie znajdował się na nim otwór. Będzie on przeznaczony na przednią kamerkę, która podobno ma podzielić los Face ID dopiero w 2027 roku i tutaj również początkowo tylko w iPhone’ach Pro.

Owszem zarówno w przypadku pierwszych rewelacji, jak i tych przed chwilą opisanych, mówimy o nieoficjalnych informacjach, które nie zostały potwierdzone przez Apple. Śmiem jednak twierdzić, że oba scenariusze wydają się jak najbardziej prawdopodobne. Firma Tima Cooka niestety nie spieszy się z wprowadzaniem nowych technologii związanych z ekranami, szczególnie w podstawowych iPhone’ach z głównej linii. Nie zdziwię się więc, gdy dopiero w 2025 roku trafi do nich ProMotion 120 Hz i Always On Display.