iPhone 12 – ostatni z Lightning. Nie, przyszłość nie należy do USB typu C

Przyszłoroczne iPhone’y mają być pozbawione złącza Lightning. Co ciekawe, Apple nie postawi na USB typu C, ale zastosuje inne rozwiązanie. Czeka nas mała rewolucja.

W kwestii złączy, a dokładniej ich usuwania, firmę z Cupertino jeszcze stać na pewną odwagę i wprowadzanie zmian przed konkurencją. Przykładowo, iPhone 7 został pozbawiony złącza minijack, a obecnie wszystkie MacBooki oferują wyłącznie USB typu C i złącze audio. Oczywiście mamy tutaj do czynienia z kontrowersyjnymi decyzjami, które niekoniecznie przekładają się na komfort korzystania z urządzeń.

for clarification, smart connector thing on 13 series wont be the intended way to charge. Youll be expected to go wireless charging mainly. D6x series (iphone 13 series) hasnt really begun proper development yet so iphone magsafe more of a plan atm. Portless is coming either way

