Tego nie wiedzieliśmy o nowym iPadzie Pro – dokumenty Apple zdradzają interesujące szczegóły

Podczas ostatniej konferencji, Apple zaprezentowało nową generację tabletu iPad Pro. Poznaliśmy wówczas dość sporo informacji, ale firma nie ujawniła wszystkich szczegółów. Z pomocą przychodzi jednak oficjalna dokumentacja firmy.

Nowy iPad Pro to naprawdę świetny sprzęt

Podczas kwietniowego wydarzenia, na którym firma Tima Cooka zaprezentowała m.in. kolorowe iMaki czy lokalizatory AirTag, mogliśmy zobaczyć także nową wersję topowego tabletu.

Reklama

Dowiedzieliśmy się wówczas, że większy model iPada Pro został wyposażony w wyświetlacz Liquid Retina XDR, który korzysta z technologii mini-LED. Natomiast mniejszy to wciąż zwykłe LCD. Apple pochwaliło się również autorskim procesorem M1, a więc naprawdę potężnym układem. Wspomniano także o maksymalnie 16 GB RAM i do 2 TB pamięci na dane użytkownika. Trzeba przyznać, że to naprawdę interesujący zestaw, który powinien zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów.

iPad Pro w dokumentacji Apple

Serwis MacRumors zwraca uwagę na nowe dokumenty pomocy, które zostały udostępnione przez firmę z Cupertino. Zawierają one kilka szczegółów dotyczących możliwości nowego tabletu.

iPad Pro 2021 (źródło: Apple)

Według dokumentacji, iPad Pro z ekranem Liquid Retina XDR obsługuje szczytową jasność na poziomie 1600 nitów. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach. Dostępna jest ona wyłącznie dla maksymalnie 40% obszaru ekranu, przy czym pozostałe 60% musi być czarne lub jasność nie może przekraczać 600 nitów. Przypominamy, że maksymalna jasność dla całego ekranu wynosi 1000 nitów.

Udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu systemu podświetlenia mini-LED z indywidualnie sterowanymi lokalnymi strefami ściemniania. Apple dodaje, że wybór tej technologii był najlepszą opcją, jeśli chodzi o zapewnienie świetnego obrazu.

Firma z Cupertino wyjaśnia, że opracowane algorytmy, które są wykonywane na silniku wyświetlania procesora Apple M1, pracują na poziomie pikseli i osobno sterują warstwą mini-LED i LCD, traktując je jako „dwa oddzielne ekrany”. Algorytmy koordynują obie warstwy w taki sposób, aby zapewnić optymalne wrażenia wizualne.

We wspomnianych dokumentach możemy również przeczytać, że Apple zaleca odłączanie wybranych akcesoriów, gdy nie są one używane, bowiem mogą negatywnie wpływać na czas pracy urządzenia. Firma informuje jeszcze, że iPad Pro, podobnie jak iPhone’y 12, obsługuje pobieranie aktualizacji systemu operacyjnego przez sieć komórkową, gdy włączona jest opcja „Zezwalaj na więcej danych w sieci 5G”.

Przedstawione szczegóły raczej nie zmienią decyzji zakupowych i nie zachęcą potencjalnych użytkowników do wyboru większego iPada Pro lub wersji ze wsparciem 5G. Mimo tego, mogą dodatkowo podnieść atrakcyjność tabletu, który już od pierwszej prezentacji sprawia wrażenie jednego z najlepszych na rynku.