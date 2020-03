iPad Air objęty programem naprawczym. Apple wymienia ekrany

Właściciele iPadów Air 3. generacji, którzy doświadczyli problemów z wyświetlaczem, powinni zgłosić się do autoryzowanego serwisu Apple.

iPad Air z gasnącym ekranem

Tablety z logo nadgryzionego jabłka, zresztą tak samo, jak pozostały sprzęt z Cupertino, cieszą się opinią świetnie wykonanych i raczej nie sprawiających większych problemów. Mimo tego, posiadają one pewne niedociągnięcia, a także zdarzają się wady fabryczne. Na szczęście, Apple zazwyczaj poprawnie reaguje na pojawiające się problemy i ogłasza darmowe akcje naprawcze.

Nie inaczej jest w przypadku iPada Air 3. generacji. Firma Tima Cooka potwierdziła problem z ekranem, który może całkowicie zgasnąć i już się nie włączyć. Zanim wyświetlacz przestanie odpowiadać na jakiekolwiek próby jego aktywacji, mogą wystąpić wstępne objawy – krótkie migotanie lub losowe, krótkie wyłączenia.

Program naprawczy dotyczy iPadów Air, które zostały wyprodukowane w okresie od marca do października 2019 roku. Można z niego skorzystać przed 2 lata od momentu kupienia urządzenia. Apple zaznacza, że żaden inny model iPada nie został objęty akcją.

Co należy wiedzieć przed skorzystaniem z serwisu?

W celu wymiany uszkodzonego wyświetlacza na nowy należy udać się do autoryzowanego serwisu Apple. Przed przystąpieniem do naprawy, pracownik serwisu sprawdzi, czy wybrany egzemplarz iPada Air kwalifikuje się do bezpłatnej wymiany ekranu.

Firma zaleca wykonanie kopii zapasowej danych przed oddaniem iPada do serwisu. Jeśli ekran przestał działać, to zawsze można skorzystać z komputera z macOS lub Windowsem z zainstalowanym oprogramowaniem iTunes. Oczywiście, jeśli na tablecie mamy podpięte konto iCloud i korzystamy z backupu, to większość danych jest trzymana w chmurze. W razie problemów można je przywrócić po ponownym zalogowaniu się na konto.

Należy mieć na uwadze, że jeśli iPad Air ma jakiekolwiek inne uszkodzenia, które utrudniają naprawę (np. pęknięty ekran), to muszą one zostać usunięte przed skorzystaniem z programu naprawczego. Niewykluczone, że dodatkowe naprawy, których nie obejmuje gwarancja, będą wiązać się z kosztami.

źródło: Apple, Gizchina