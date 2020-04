iOS i iPadOS – Apple udostępnia małą aktualizację

Po udostępnieniu aktualizacji wprowadzających większe nowości, Apple tym razem skupiło się na poprawie zgłoszonych błędów.

iOS 13.4.1 – lista zmian

Warto zauważyć, że najnowszy zestaw poprawek do iOS może ułatwić kontakt ze znajomymi podczas trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Apple wyeliminowało bowiem błąd, który uniemożliwiał wykonywanie połączeń na urządzenia z zainstalowanymi starszymi wersjami iOS i macOS. To jak najbardziej dobre informacja. Oficjalna lista nowości przedstawia się następująco:

aktualizacja rozwiązuje problem, w wyniku którego osoby używające systemu iOS 13.4 nie mogły łączyć się przez FaceTime z osobami używającymi systemu iOS 9.3.6 lub starszego albo OS X El Capitan 10.11.6 lub starszego

iOS 13.4.1 usuwa również problem z aplikacją Ustawienia, który mógł uniemożliwiać wybieranie Bluetooth w menu szybkich czynności na ekranie początkowym

iPadOS 13.4.1 – lista zmian

Podobnie jak w przypadku iOS, aktualizacja dla iPadów nie wprowadza nowych funkcji. Mamy do czynienia ze zbiorem poprawek i usunięciem błędów. iPadOS 13.4.1:

rozwiązuje problem, w wyniku którego osoby używające systemu iPadOS 13.4 nie mogły łączyć się przez FaceTime z osobami używającymi systemu iOS 9.3.6 lub starszego albo OS X El Capitan 10.11.6 lub starszego.

rozwiązuje problem na iPadzie Pro 12,9 cala (4. generacji) i iPadzie Pro 11 cali (2. generacji), w którym latarka może się nie włączyć po dotknięciu przycisku Latarki w Centrum sterowania lub na ekranie blokady

rozwiązuje problem z aplikacją Ustawienia, który mógł uniemożliwiać wybieranie Bluetooth w menu szybkich czynności na ekranie początkowym

Jeden problem wciąż nierozwiązany?

Serwis 9to5Mac zwraca uwagę na błąd, który występuje w iOS 13.3.1 i wszystkich nowszych wersjach. Uniemożliwia on aplikacjom VPN szyfrowanie ruchu, co negatywnie odbija się na prywatności i bezpieczeństwie użytkowników. Nie wiadomo, czy Apple wreszcie go usunęło – brak wzmianki w oficjalnych listach zmian sugeruje, że niestety problem wciąż może występować.

iOS 13.4.1 i iPadOS 13.4.1 są już dostępne do pobrania. Jeśli nie chcecie czekać na komunikat informujący o wydaniu aktualizacji, to musicie przejść do ustawień iPhone’a lub iPada i następnie wybrać pozycję Uaktualnienia. Aktualizacja powinna pojawić się po kilku sekundach. Ze względu na niewielki rozmiar (na moim iPhonie niecałe 100 MB) proces instalacji trwa tylko chwilę.

źródło: 9to5Mac, własne

