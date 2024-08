Dziwna decyzja Apple. iOS 17.6.1 został wydany ponownie

Zanim będziemy mogli pobrać iOS 18 i pozostałe nowe systemy operacyjne, to warto zainstalować obecnie najnowsze aktualizacje. Apple udostępniło iOS 17.6.1, a także watchOS 10.6.1 i tvOS 17.6.1.

Ten sam system x2

Czy ta wersja iOS już wcześniej nie została wydana? Oczywiście, że tak – na temat iOS 17.6.1 pisaliśmy półtora tygodnia temu. O co więc chodzi? Otóż Apple ponownie udostępniło wersję oznaczoną jako 17.6.1, ale teraz ma ona inny numer kompilacji – 21G101 w porównaniu do 21G93. Co ciekawe, nie jest jasne, jakie dokładnie są różnice pomiędzy tymi kompilacjami.

Obie aktualizacje (ta udostępniona dziś, a także ta sprzed półtora tygodnia) zostały wydane, aby usunąć błąd, który pojawił się u części użytkowników. Niektórzy, po zainstalowaniu jednej z wcześniejszych wersji iOS, skarżyli się na brak możliwości włączenia zaawansowanej ochrony danych dla iCloud. Apple twierdzi, że problem został wyeliminowany, więc zdecydowanie warto pobrać aktualizację oprogramowania, jeśli tego nie zrobiliśmy już na początku sierpnia.

Ponownie udostępniony iOS 17.6.1 może zawierać jeszcze mniejsze udoskonalenia i poprawki. W celu pobrania aktualizacji należy przejść do ustawień, następnie klikamy na Ogólne i wybieramy pozycję Uaktualnia. Pozostaje poczekać chwilę na wyszukanie iOS 17.6.1 i teraz musimy tylko pobrać nową wersję systemu. Ciekawostka: osoby, które już wcześniej zainstalowały iOS 17.6.1, nie mogą pobrać nowszej kompilacji.

Apple wydało też watchOS 10.6.1 i tvOS 17.6.1

Właściciele Apple Watchy mogą pobrać watchOS 10.6.1. Aktualizacja skupia się na usunięciu znalezionych błędów. Wśród problemów użytkownicy zgłaszali brak dostępu do Apple Fitness+. Cóż, w Polsce nawet nie zauważyliśmy tego błędu, bowiem firma z Cupertino nie oferuje u nas tej usługi.

W celu pobrania watchOS 10.6.1 należy przejść do aplikacji Watch na iPhonie, wybrać pozycję Ogólne i następnie kliknąć na Uaktualnienia. Należy pamiętać, że Apple Watch musi być na ładowarce, a dodatkowo poziom naładowania akumulatora powinien wynosić co najmniej 50%. Wygodną opcją, jeśli nie chodzimy spać wraz z zegarkiem, jest zaplanowanie aktualizacji na noc.

Zestaw poprawek, nazwany tvOS 17.6.1, pojawił się na urządzeniach Apple TV. Firma z Cupertino informuje, że aktualizacja zawiera poprawki błędów i mniejsze udoskonalenia. Osoby, które chcą zainstalować tvOS 17.6.1, powinny przejść do ustawień, wybrać System, a następnie kliknąć na pozycję Uaktualnienia.