iOS 14 zainstalowano na naprawdę wielu iPhone’ach. Nowy iPadOS przyjął się nieco gorzej

Właściciele iPhone’ów chętnie instalują iOS 14. Owszem, wciąż wiele smartfonów Apple działa pod kontrolą poprzedniej wersji, ale sytuacja wygląda lepiej niż w przypadku iPadów.

iOS 14 z udziałami na poziomie 73%

Tegoroczne, duże wydanie systemu operacyjnego z Cupertino nie przyniosło rewolucyjnych zmian, aczkolwiek nie zabrakło kilku przydatnych i wyczekiwanych nowości. Dodatkowo, na listę zalet należy wpisać zauważalnie lepszą jakość i mniejszą liczbę błędów względem iOS 13.

Wśród głównych nowości należy należy wymienić przeprojektowane widżety, nową sekcję App Library, tryb Picture in Picture i Tłumacza Siri, a także App Clip, czyli nowy sposób odkrywania aplikacji. Nie zabrakło odświeżenia wybranych aplikacji (np. Mapy Apple), a także szeregu mniejszych usprawnień.

Nie powinno więc dziwić, że w przypadku iOS 14 firma z Cupertino może pochwalić się naprawdę dobrymi statystykami. Jak wynika z danych udostępnionych na blogu dla deweloperów, najnowszy iOS trafił już na 73% wszystkich iPhone’ów. Pod kontrolą iOS 13 działa natomiast 18% smartfonów, a jeszcze starsze wydania są zainstalowane na 10% urządzeń.

Sytuacja wygląda jeszcze lepiej, gdy pod uwagę weźmiemy iPhone’y, które na rynku zadebiutowały w ciągu ostatnich czterech lat. Tutaj iOS 14 ma 81% udziałów, iOS 13 to 17%, a starsze wydania to zaledwie 2%. To jak najbardziej dobre informacje dla Apple, ale również dla użytkowników – twórcy aplikacji chętniej sięgają po nowe rozwiązania wprowadzone w aktualizacji, jak np. widżety.

Pozostając jeszcze w temacie iOS 14, przypominamy, że obecnie najnowsza wersja to 14.3.

iPadOS 14 wypada gorzej od iOS 14, ale i tak wyniki należy uznać za dobre

Dla użytkowników iPadów w tym roku został przygotowany iPadOS 14, czyli w dużym skrócie: zauważalnie zmodyfikowana wersja iOS. Podobnie jak w poprzednich wydaniach, Apple skupiło się na lepszym wykorzystaniu potencjału większych wyświetlaczy i kolejnych zmianach, mających podnieść komfort pracy z tabletami.

Biorąc pod uwagę wszystkie iPady, to iPadOS 14 znajduje się obecnie na 61% urządzeń. Natomiast zeszłoroczne wydanie wciąż ma się dobrze i jego udziały wynoszą 21%. Wynik jeszcze starszych wersji to natomiast 18%. Może to oznaczać, wiele wciąż osób korzysta z kilkuletnich tabletów Apple i nie widzi potrzeby w zakupie nowszego modelu, na którym można by zainstalować obecną wersją iPadOS.

Powyższe stwierdzenie potwierdzają dane obejmujące iPady, które trafiły do sprzedaży w ciągu ostatnich czterech lat. Tutaj starsze wersje niż iPadOS 13 mają tylko 3% udziałów. Natomiast pod kontrolą najnowszego iPadOS 14 działa 75% tabletów, a „Trzynastka” znajduje się na 22% iPadów.