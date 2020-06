iOS 13.6 zapewni większą kontrolę nad automatycznymi aktualizacjami

Testerzy oprogramowania Apple otrzymali iOS 13.6 beta 2. Aktualizacja wprowadza usprawnienia w mechanizmie aktualizacji i nową sekcję w aplikacji Zdrowie.

Obecnie użytkownicy iPhone’ów mogą skorzystać z dwóch sposobów pobierania i instalowania aktualizacji systemu operacyjnego. Pierwszy, pozwalający na szybsze otrzymanie nowej wersji iOS, to po prostu przejście do ustawień i ręczne wykonanie całego procesu. Drugi to uaktualnienia automatyczne – po aktywacji tej opcji, iPhone sam pobierze nową wersję i wykona instalację w nocy, pod warunkiem, że jest podłączony do zasilania i sieci Wi-Fi.

I don’t remember seeing this before in iOS/iPadOS – a way to let your device automatically download and/or install updates, without necessarily saying yes or no to both. Nice quality of life improvement. Found in iPadOS 13.6 beta 2. pic.twitter.com/qdEE1vKneP

— Jeremy Horwitz (@horwitz) June 9, 2020