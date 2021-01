iOS 12.5.1 wydany. Tak, to poprawki dla iPhone’a z 2013 roku!

Z pewnością pod tym względem Apple należą się brawa. Chodzi o wsparcie własnych urządzeń. Drobna aktualizacja, oznaczona jako iOS 12.5.1, właśnie trafiła na kilka starszych urządzeń.

iOS 12.5.1 dla iPhone’a 5s i iPada Air

Najnowszy, udostępniony we wrześniu 2020 roku, iOS 14 został wydany na iPhone’a 6s i wszystkie nowsze modele. Oznacza to, że użytkownicy smartfona z 2015 roku mają dostęp do aktualnej wersji oprogramowania i większości nowych funkcji. Właściciele wielu urządzeń konkurencji mogą tylko pomarzyć o takim wsparciu, nawet jeśli posiadają sprzęt z topowej półki.

Co więcej, Apple, gdy jest to naprawdę konieczne, potrafi zapewnić jeszcze dłuższe wsparcie niż 5 lat. Dobrym przykładem jest wydany właśnie iOS 12.5.1, będący zbiorem poprawek do udostępnionego w grudniu zeszłego roku iOS 12.5.

iPhone 5s – trzeba przyznać, że wyglądał naprawdę atrakcyjnie (fot. pixabay.com)

Warto zaznaczyć, że iOS 12.5.1 przeznaczony jest dla naprawdę starszych urządzeń z Cupertino. Aktualizacja skierowana jest bowiem do iPhone’a 5s, iPhone’a 6, iPhone’a 6 Plus, iPoda touch 6 gen., a także dla iPada Air, iPada mini 2 oraz iPada mini 3. Należy tutaj zaznaczyć, że mamy do czynienia nawet z urządzeniami mającymi już ponad 7 lat – np. iPhone 5s.

Bez większych nowości – Apple naprawia błędy

Jak już wcześniej wspomniałem, iOS 12.5.1 nie wprowadza większych nowości, a jest wyłącznie odpowiedzią na zgłoszone błędy. Dokładniej aktualizacja naprawia funkcję powiadamiania o narażeniu na COVID-19, o czym przeczytamy w oficjalnym komunikacie:

To uaktualnienie rozwiązuje problem, przez który funkcja powiadomień o narażeniu mogła wyświetlać profil rejestrowania w nieprawidłowym języku.

Powtórzę to jeszcze raz – Apple tutaj jak najbardziej należą się brawa. Użytkownicy starszych iUrządzeń nie tylko otrzymali opcję powiadomień o COVID-19, ale również firma sprawnie zareagowała na występujące w niej błędy, wydając zbiór poprawek.

iOS 12.5.1 powinien być już dostępny dla wszystkich użytkowników. Jeśli jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedniego komunikatu, to aktualizację można pobrać ręcznie, przechodząc do ustawień iPhone’a lub iPada.

Przy okazji, warto przypomnieć, że iOS 14 całkiem dobrze przyjmuje się na rynku.