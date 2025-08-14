Robisz to, co wszyscy inni podczas urlopu? Z tym sprzętem będzie szybciej

Artykuł sponsorowany

Sezon na remonty domowe powoli zbliża się ku końcowi. Jeżeli jednak szczęśliwym trafem jesteście jeszcze przed odmalowywaniem czegokolwiek, pojawiła się promocja na urządzenie, które może Wam znacznie ułatwić pracę.

Malowanie tradycyjnym sprzętem

Każdy, kto miał ostatnio okazję malować przy wykorzystaniu typowych narzędzi wie, jak upierdliwe potrafi być to zajęcie. Potrzeba do tego dobrego wałka, a najlepiej dwóch o różnych rozmiarach, ułatwiających sięgnięcie w każdy zakamarek – ideałem jest jeszcze obecność pędzla do drobnych poprawek.

Następnie jeździmy w górę i w dół próbując zamalować każdy fragment i unikając sytuacji, w której poprzednia warstwa będzie prześwitywać. Niezdarne osoby muszą dodatkowo uważać, aby nie przewrócić się o kuwetę z farbą, a ci, którym zależy na wielorazowości sprzętu, powinny czyścić wszystkie narzędzia z resztek farby.

Nic dziwnego, że na popularności zyskują pistolety natryskowe. Liczba elementów wymagających umycia jest o wiele mniejsza, wymienne dysze ułatwiają dostosowanie urządzenia do malowanej powierzchni, a wysoka wydajność natrysku znacznie skraca czas pracy.

Okazuje się, że idealne urządzenie do takich zadań może w promocji kosztować naprawdę niewiele.

Promocja na sprzęt malarski Tilswall Shark 800

Obiektem dostępnym w okazyjnej cenie jest pistolet natryskowy marki Tilswall. Model Shark 800 pracuje w technologii HVLP, co oznacza, że oferuje wysoki przepływ powietrza przy niskim ciśnieniu, ograniczając efekt mgiełki lakierniczej i emisję lotnych związków organicznych (VOCs).

Pistolet pracuje z mocą 800 W, a jego wydajność natrysku wynosi 1200 ml/min. Ciekawym elementem konstrukcyjnym jest przede wszystkim zbiornik o pojemności 1,3 litra, który – dzięki bocznemu korkowi – pozwala uzupełnić stan farby bez odkręcania go za każdym razem. Pistolet można wypełnić farbą olejną, wodną oraz lakierami, a w dobraniu strumienia do malowanej powierzchni pomogą cztery wymienne dysze dostępne w zestawie.

Promocyjna cena Tilswall Shark 800 w Biedronce

Sugerowana cena Tilswall Shark 800 w sklepie Biedronka Home to 449 złotych. W promocji – trwającej od 13 do 19 sierpnia – urządzenie kupicie już za 209 złotych. Dostawa kurierem oraz do punktów odbioru jest bezpłatna.