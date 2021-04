Instagram ma być lepszym miejscem. Pomogą w tym nowe narzędzia do walki z nadużyciami

Aplikacja Instagram, jak i także cała platforma, rozwijana jest w kierunku bardziej bezpiecznego miejsca. Celem jest zapewnienie użytkownikom odpowiedniej ochrony. W związku z tym, nowe narzędzie koncentrują się na wiadomościach bezpośrednich.

Problem z nieodpowiednimi treściami w wiadomościach bezpośrednich

Instagram służy przede wszystkim do udostępniania zdjęć i filmów, a funkcję komunikatora należy raczej traktować jako dodatek. Oczywiście jest ona nawet dość często wykorzystywana przez użytkowników, aczkolwiek większość osób do komunikacji ze znajomymi wybiera raczej Messengera czy WhatsAppa.

Mimo iż nie mamy do czynienia z bezpośrednim rywalem dla popularnych komunikatorów, to moduł wiadomości bezpośrednich jest stanowczo zbyt chętnie wykorzystywany do wysłania obraźliwych treści – rasistowskich, seksistowskich, homofobicznych czy jakichkolwiek innych. W związku z tym twórcy Instagrama postanowili podjąć odpowiednie kroki, aby temu przeciwdziałać i chronić użytkowników.

Automatyczne filtrowanie obraźliwych treści

Firma ogłosiła na oficjalnym blogu wdrożenie nowego narzędzia. Po jego włączeniu prośby czatu będą automatycznie filtrowane, aby wychwycić wiadomości niezgodne z regulaminem serwisu społecznościowego.

Jak zaznacza Instagram, wychwytywane mają być nieodpowiednie słowa, wyrażenia, a nawet emotikony. Dzięki temu użytkownik nie powinien ich nigdy zobaczyć. Nie będzie już konieczności ręcznego blokowania i usuwania obraźliwych treści w wiadomościach bezpośrednich.

Rozwiązanie koncentruje się na żądaniach rozpoczęcia nowych konwersacji, bowiem jak zaznacza Instagram, to właśnie tutaj najczęściej występują próby wysłania obraźliwych treści. Całość ma działać podobnie do oferowanej już funkcji filtrowania komentarzy, więc użytkownik zyska dostęp m.in. do ręcznego wybierania słów, których nie chciałby widzieć na platformie.

Co ciekawe, filtrowanie ma odbywać się lokalnie na urządzeniu, więc wiadomości nie będą ponownie przesyłane na serwery w celu ich weryfikacji. Prywatne rozmowy zostaną udostępnione wyłącznie, gdy użytkownik zdecyduje się je zgłosić.

Nowość w ciągu najbliższych tygodni zostanie wdrożona w kilku krajach. Następnie zostanie rozszerzona o kolejne regiony, co ma potrwać kilka miesięcy. Nie poznaliśmy jednak żadnych konkretnych terminów.

Nowe opcje blokowania użytkowników

Kolejna funkcja ma pomóc w zablokowaniu użytkowników, z którymi nie chcemy mieć kontaktu. Należy zaznaczyć, że rozwiązanie pozwoli nałożyć blokadę również w przypadku, gdy druga osoba będzie starała się nawiązać kontakt przy użyciu nowo założonego konta.

Ponadto w sytuacji, gdy użytkownik, po wyłączeniu mu konta ze względu na naruszenia, będzie starał się założyć nowe profile, to one także zostaną zablokowane.

Najpewniej wykorzystane zostaną tutaj specjalnie przygotowane algorytmy, które posłużą do wykrycia właśnie takich prób nawiązania kontaktu. Instagram obiecuje, że zmiana zostanie wprowadzona na całym świecie w ciągu najbliższych tygodni.