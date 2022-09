Ponad 400 milionów euro kary dla Instagrama. Nie szanował prywatności dzieci

Instagram będzie musiał zapłacić ogromną kwotę ponad 400 milionów euro kary za naruszenia RODO. Gigant social-media nie potrafił zapewnić ochrony danych osobowych najmłodszych użytkowników platformy.

405 milionów euro kary dla Instagrama

Unia Europejska traktuje RODO bardzo poważnie. Zwykle firmy nie są obciążane tak wysokimi grzywnami, ale Instagram ma sporo za uszami. Kara została 405 milionów euro została nałożona przez Irlandzką Komisję Ochrony Danych (DPC). Jak na razie informacja ta nie jest oficjalna, ale opublikowano ją w serwisie informacyjnym Politico, a później potwierdził ją TechCrunch. To tylko kwestia czasu, kiedy odpowiednia notka trafi na stronę DPC.

Irlandzka Komisja Ochrony Danych prowadziła dochodzenie w sprawie przetwarzania danych osobowych dzieci w serwisie Instagram. W niektórych przypadkach osoby niepowołane były w stanie wyświetlać takie informacje jak adresy e-mail nieletnich oraz numery ich telefonów. Komisja analizowała też, dlaczego było możliwe, by konta dzieci mogły być ustawiane jako publiczne, a nie prywatne.

Dla przypomnienia, konto na Instagramie może założyć każda osoba w wieku powyżej 13 lat. Oznacza to, że serwis ma ogromną bazę nieletnich użytkowników, o których wrażliwe dane musi się zatroszczyć.

Instagram – funkcja Ulubione (źródło: meta)

Meta stwierdza, że to przeszłość

Rzecznik firmy Meta (właściciela Instagrama, Facebooka i WhatsAppa) podkreślił, że dochodzenie DPC skupiło się na starych ustawieniach, które Instagram zaktualizował ponad rok temu. Od tego czasu wydano też wiele funkcji, które pomagają zapewnić nastolatkom bezpieczeństwo i prywatność ich danych.

W tym momencie każda osoba w wieku poniżej 18 lat może uruchomić jedynie prywatne konto. Dlatego też ich posty mogą widzieć jedynie znane im osoby, a dorośli nie mogą wysyłać wiadomości prywatnych do nastolatków, których nie obserwują. Jak podkreślił Instagram, przez całe dochodzenie DPC współpracowano z komisją. Całkiem możliwe, że Meta będzie odwoływać się od ustanowionej grzywny.

Trzeba przyznać, że Instagramowi zajęło bardzo dużo czasu, by zadbać o bezpieczeństwo młodszych użytkowników platformy. Dopiero w 2019 roku, po 9 latach istnienia portalu, zaczęto wymagać od użytkowników potwierdzenia wieku podczas zakładania konta. A nawet teraz dzieciaki mogą po prostu kłamać na temat przy konfiguracji, bo nie ma żadnych sensownych narzędzi weryfikacji.

Irlandzka Komisja Ochrony Danych jest bardzo skuteczna, jeśli chodzi o wydawanie decyzji niekorzystnych dla serwisów społecznościowych. Do tej pory Meta zaliczyła już karę 225 milionów euro za WhatsAppa i 17 milionów euro za Facebooka. W toku jest jeszcze sześć innych spraw dotyczących firm należących do Mety. Coś czuję, że nie we wszystkich przypadkach amerykańskiemu gigantowi social-media uda się uniknąć kar.