Xbox Kanciastoporty. Oto nowa limitowana edycja Series X

Xbox Series X doczeka się niecodziennego malowania, które zdecydowanie spodoba się fanom najsłynniejszej gąbki na świecie! Jej powstanie zawdzięczamy współpracy firm Best Buy, Paramount Game Studios oraz GameMill z Microsoftem. To kto chciałby dostać w swe ręce tę limitowaną edycję konsoli, której design nawiązuje do Spongeboboa Kanciastoportego?

Xbox nabrał kolorów!

Choć PlayStation w swojej obecnej generacji konsol wychodzi naprzeciw oczekiwaniom fanów kolorowej obudowy, tak Microsoft zdaje się postrzegać świat gamingu w czerni i bieli. Xbox Series S był bowiem na premierę dostępny jedynie w kolorze białym, natomiast od stosunkowo niedawna można go jeszcze nabyć w czarnej wersji kolorystycznej. Nie licząc odmiennego koloru, charakteryzuje go również większa przestrzeń dyskowa. Kwestia kolorów mocniejszego brata, jakim jest sprzęt oznaczony jako Series X, pozostawała natomiast w czarnej strefie.

Wychodzi jednak na to, że premiera gry Nickelodeon All-Star Brawl 2 sprawiła, że Zieloni zdecydowali się nieco rozjaśnić mroczny charakter swojej najmocniejszej konsoli. Współpraca Microsoftu z innymi firmami doprowadziła bowiem do powstania Spongeboba Series X (a może Xboxa Kanciastoportego?), który prawdopodobnie stanie się bardzo popularny wśród fanów najpopularniejszej gąbki na świecie. Poza specyficznym malowaniem samej konsoli szczęśliwi nabywcy dostaną również ekskluzywnie wyglądający kontroler w zestawie.

Spongebob Series X

Przedni panel konsolki zdobi uśmiechnięta twarz Spongeboba, na której pokazuje on swoje ząbki. Nie zabrakło także charakterystycznej białej koszuli z czerwonym krawatem oraz tytułowych kanciastych portek z paskiem. Boczne panele zostały natomiast przyozdobione grafiką rąk, a w miejscu, gdzie znajdować powinna się pacha, dojrzeć możemy logo gry Nickelodeon All-Star Brawl 2.

Trochę szkoda, że górny panel nie dostał żółtego malowania, bo to prawdopodobnie oznacza, iż dolny także nie ma brązowego. Jeśli zaś o tył konsoli chodzi, to nie wiemy, jak wygląda, aczkolwiek najpewniej nie będzie on w domyślnym, czarnym kolorze, a raczej dostanie malowanie zgodne z przodem i bokami. A jak wygląda kontroler?

Krótko rzecz ujmując, wygląda ciekawie. Cały przedni panel został ozdobiony najbardziej charakterystycznymi twarzami lubianej kreskówki, także poza Spongebobem, znajdziemy tu jeszcze najlepszego przyjaciela gąbki, Patryka Rozgwiazdę, czy kochającego pieniądze Pana Kraba. Tył natomiast zdobi żółte malowanie, wraz z tytułem gry na panelu, za którym kryją się baterie.

Ile za to cudo?

Zestaw został wyceniony na 699 dolarów amerykańskich, co jest po obecnym kursie wartością oscylującą w granicach 2780 złotych, jednakże pieniądze nie są jedynym problemem. Drugą, być może nawet ważniejszą kwestią, jest bowiem dostępność. Zestaw ten sprzedawany będzie jedynie w sieci sklepów Best Buy, operujących na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i w Kanadzie.

Ponadto mówimy o produkcie limitowanym, także po tym, jak się wyprzeda, stany magazynowe nie zostaną uzupełnione o kolejne egzemplarze. Jeśli jednak macie możliwość zamówienia tego cuda na adres w USA lub Kanadzie i zwyczajnie chcecie tego Xboxa nabyć, to sprzedaż rozpocznie się 7 marca o godzinie 17:00 naszego czasu. Skusilibyście się na ten sprzęt, gdyby był dostępny na terenie Polski?