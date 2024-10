Wielofunkcyjna twardzielka. Kamera Insta360 Ace Pro 2 zgłasza gotowość na przygody

Kamera sportowa Insta360 Ace Pro 2 zadebiutowała na rynku. To urządzenie gotowe na najrozmaitsze przygody, które rejestruje w wyjątkowo wysokiej jakości. GoPro i DJI mogą obawiać się takiej konkurencji.

Premiera Insta360 Ace Pro 2 – mocna konkurentka dla GoPro i DJI

Firma Insta360 zaprezentowała nową kamerę sportową: Ace Pro 2. Została opracowana we współpracy z ekspertami Leica i wyposażona w procesor przetwarzania obrazu współpracujący z chipem sztucznej inteligencji – dla zwiększania ostrości i redukowania szumów niezależnie od oświetlenia. W urządzeniu tym można widzieć bezpośredniego konkurenta dla wypuszczonych w ubiegłym miesiącu modeli GoPro Hero 13 Black oraz DJI Osmo Action 5 Pro.

Kamera ma duży wyświetlacz na panelu z zawiasem (ma 2,5 cala, a więc nawet trochę więcej niż u poprzednika), cechujący się jasnością 900 nitów. Jest też dodatkowy, monochromatyczny ekran z przodu – prezentujący jedynie podstawowe informacje na temat ustawień nagrywania. Konkurencyjne urządzenia mają pełnokolorowe panele na frontach, ale w Insta360 uznano, że nie ma takiej potrzeby. Postawiono na coś innego.

Co oferuje kamera Insta360 Ace Pro 2?

Podczas gdy model DJI oferuje nagrywanie w 4K, a GoPro w 5,3K, kamera Insta360 Ace Pro 2 umożliwia rejestrowanie wideo nawet w 8K, przy 30 klatkach na sekundę. Po obniżeniu rozdzielczości do 4K można liczyć na 120 klatek na sekundę (lub 60 – w trybie HDR), a w Full HD nawet na 240 klatek. Maksymalna rozdzielczość statycznych zdjęć natomiast wynosi 50 Mpix.

Jeśli chodzi o technikalia, to urządzenie zostało wyposażone w 1/1,3-calowy sensor oraz szerokokątny obiektyw Leica Summarit o kącie widzenia 157 stopni. Do tego dochodzą: procesor Pro Imaging Chip i AI Chip, 6-osiowy żyroskop, mikrofony z funkcją redukcji szumów wiatru oraz akumulator o pojemności 1800 mAh, zapewniający do 3 godzin nagrań (w trybie 1080p/24fps).

Całość zamknięta jest w obudowie gwarantującej wodoszczelność na głębokości do 12 m. Co więcej, dodatkowe etui (Dive Case) pozwala zanurzyć kamerę nawet na 60 metrów. Urządzenie dobrze radzi sobie też ze skrajnymi temperaturami: od -20 do 45 stopni Celsjusza.

Insta360 Ace Pro 2 (fot. Insta360)

Cena Insta360 Ace Pro 2 to kolejna zaleta tej kamery

A teraz najlepsze – pomimo wszystkich tych udoskonaleń kamera Insta360 Ace Pro 2 kosztuje na start 400 dolarów (równowartość ~1610 złotych), a więc o 50 dolarów mniej niż jej poprzedniczka. W Polsce jak na razie trwa przedsprzedaż w x-kom (to link afiliacyjny, korzystając z niego wspierasz naszą działalność. Dziękujemy!), gdzie cena wynosi 2049 złotych, podczas gdy model poprzedniej generacji można kupić za ~1750-1950 złotych.

Dla porównania cena GoPro Hero 13 Black również wynosi 400 dolarów, ale w Polsce kosztuje 2000 złotych, a za DJI Osmo Action 5 Pro trzeba zapłacić 350 dolarów/1800 złotych.