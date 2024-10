Nowe słuchawki do konsoli Xbox to nie jedna, a kilka garści poprawek

Dźwięk pełni ważną rolę nie tylko przy grach, ale także w filmie, a wysoka jakość sprzętu pozwala lepiej docenić odsłuchiwaną muzykę. Zmiany w zakresie audio to nie jedyne, co ma do zaoferowania nowy bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Xbox.

Co oferuje odświeżony zestaw słuchawkowy Xbox?

Nowe słuchawki dedykowane konsoli Xbox to przede wszystkim dostęp do technologii audio, w tym tych związanych z dźwiękiem przestrzennym. Oprócz wbudowanego wsparcia dla Windows Sonic, DTS Headphone:X, właściciel zestawu zyskuje także Dolby Atmos bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Xbox (Źródło: Xbox)

Zmiany zaszły również przy systemie mikrofonowym. Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Xbox oferuje teraz zaawansowany system izolacji głosu, który sprawia, że Wasi towarzysze broni usłyszą Was głośno i wyraźnie – bez hałasu z otoczenia. Oprócz tego pojawia się także możliwość automatycznego wyciszenia mikrofonu.

Słuchawki parują się bezpośrednio z konsolami Microsoftu, natomiast za połączenie ze smartfonem, PC czy telewizorem odpowiada moduł Bluetooth 5.3. Zastosowany chip Qualcomm S5 Gen 2 ma zagwarantować jak najniższe opóźnienia.

Ostatnią nowością, na którą warto zwrócić uwagę, jest poprawiony akumulator. Według oficjalnej strony nowe ogniwo ma umożliwić nieprzerwany odsłuch przez 20 godzin. W zależności od scenariusza ładowania, w 30 minut możecie uzyskać dodatkowe 4 godziny pracy, a pełne naładowanie zajmuje około 3 godzin.

Od strony technicznej warto także wspomnieć o wadze wynoszącej 320 gramów i sterowaniu za pomocą nauszników – lewy nausznik służy do regulacji pomiędzy głośnością gry a głośnością rozmów. Po tej stronie znajdziemy również przyciski zasilania, parowania oraz wyciszenia. Właściwa regulacja głośności odbywa się natomiast przy pomocy prawego nausznika.

Ile kosztują nowe słuchawki bezprzewodowe Xbox?

Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy do konsoli Xbox jest już dostępny w Polsce. Podobnie jak poprzednika, akcesorium opracowano tylko w kolorze czarnym. Oficjalny sklep ustalił cenę sprzętu na 449 złotych. Kupując bezpośrednio w Sklepie Microsoft, możecie liczyć na darmową przesyłkę oraz zwrot towaru.