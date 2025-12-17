InPost Mobile aplikacja Paczkomat
Aplikacja InPost Mobile na tle Paczkomatu (fot. InPost)
InPost ogłasza genialną nowość. Koniecznie zaktualizuj aplikację

Mateusz Budzeń·
Polskie AI trafia do aplikacji InPost Mobile. Rafał Brzoska ogłosił świetną akcję, w której może wziąć udział każdy zainteresowany.

InPost stawia na polską sztuczną inteligencję

Rafał Brzoska, dyrektor generalny InPostu, w poście opublikowanym na platformie X słusznie zauważa, że wielkie projekty zaczyna się od małych kroków. Takim krokiem ma być właśnie nowa inicjatywa Nakarm Bielika, czyli społeczny projekt, mający w założeniach pomóc w wytrenowaniu polskiego modelu AI.

Zanim przejdziemy dalej wypada przypomnieć, że Bielik.ai to model sztucznej inteligencji, który został stworzony przez Fundację SpeakLeash na superkomputerach Akademickiego Centrum Komputerowego “Cyfronet” Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W świecie, w którym AI odgrywa coraz większą rolę, rozwój tego typu technologii może być kluczowy dla Polski. W związku z tym, akcja InPostu zasługuje na szczególną uwagę.

Bielik.ai trafia do aplikacji InPost Mobile

W ramach ogłoszonej inicjatywy, w aplikacji InPost Mobile udostępniono specjalne miejsce, w którym każdy użytkownik może sprawdzić możliwości polskiego AI. Co więcej, korzystanie z niego ma przełożyć się na rozwój modelu sztucznej inteligencji – osoby, które wpisują pytania, stają się trenerami AI.

Bielik.ai w aplikacji InPost Mobile
źródło: InPost

Podczas wchodzenia w interakcję z czatem dostarczamy dane, które wykorzystywane są do ulepszenia polskiego kontekstu językowego, kulturowego i społecznego. Jak najbardziej można stwierdzić, że sztuczna inteligencja staje się bardziej ludzka wraz z kolejnymi rozmowami z użytkownikami.

Warto jeszcze wiedzieć, że udział w akacji, a także korzystanie z modelu Bielik.ai, jest bezpłatne. Do dyspozycji mamy czat z dostępem do danych z internetu, a więc odpowiedzi mogą okazać się zaskakująco trafne i aktualne. Oczywiście trzeba nastawić się, że technologia jest jeszcze niedoskonała i może popełniać błędy.

Rafał Brzoska informuje, że konieczne jest zaktualizowanie aplikacji InPost Mobile. Nowa wersja w najbliższych dniach będzie udostępniana za pośrednictwem App Store i Google Play. Jeśli więc jeszcze nie widzisz aktualizacji, pozostaje cierpliwe poczekać – niebawem powinna się pojawić.

Po zainstalowaniu aktualizacji pozostaje tylko uruchomić aplikację, kliknąć na baner Nakarm Bielika na ekranie głównym i zacząć zadawać pytania. Pozostaje więc życzyć miłej zabawy.

