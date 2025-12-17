InPost ogłasza genialną nowość. Koniecznie zaktualizuj aplikację

Polskie AI trafia do aplikacji InPost Mobile. Rafał Brzoska ogłosił świetną akcję, w której może wziąć udział każdy zainteresowany.

InPost stawia na polską sztuczną inteligencję

Rafał Brzoska, dyrektor generalny InPostu, w poście opublikowanym na platformie X słusznie zauważa, że wielkie projekty zaczyna się od małych kroków. Takim krokiem ma być właśnie nowa inicjatywa Nakarm Bielika, czyli społeczny projekt, mający w założeniach pomóc w wytrenowaniu polskiego modelu AI.

Zanim przejdziemy dalej wypada przypomnieć, że Bielik.ai to model sztucznej inteligencji, który został stworzony przez Fundację SpeakLeash na superkomputerach Akademickiego Centrum Komputerowego “Cyfronet” Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W świecie, w którym AI odgrywa coraz większą rolę, rozwój tego typu technologii może być kluczowy dla Polski. W związku z tym, akcja InPostu zasługuje na szczególną uwagę.

Bielik.ai trafia do aplikacji InPost Mobile

W ramach ogłoszonej inicjatywy, w aplikacji InPost Mobile udostępniono specjalne miejsce, w którym każdy użytkownik może sprawdzić możliwości polskiego AI. Co więcej, korzystanie z niego ma przełożyć się na rozwój modelu sztucznej inteligencji – osoby, które wpisują pytania, stają się trenerami AI.

źródło: InPost

Podczas wchodzenia w interakcję z czatem dostarczamy dane, które wykorzystywane są do ulepszenia polskiego kontekstu językowego, kulturowego i społecznego. Jak najbardziej można stwierdzić, że sztuczna inteligencja staje się bardziej ludzka wraz z kolejnymi rozmowami z użytkownikami.

Warto jeszcze wiedzieć, że udział w akacji, a także korzystanie z modelu Bielik.ai, jest bezpłatne. Do dyspozycji mamy czat z dostępem do danych z internetu, a więc odpowiedzi mogą okazać się zaskakująco trafne i aktualne. Oczywiście trzeba nastawić się, że technologia jest jeszcze niedoskonała i może popełniać błędy.

Rafał Brzoska informuje, że konieczne jest zaktualizowanie aplikacji InPost Mobile. Nowa wersja w najbliższych dniach będzie udostępniana za pośrednictwem App Store i Google Play. Jeśli więc jeszcze nie widzisz aktualizacji, pozostaje cierpliwe poczekać – niebawem powinna się pojawić.

Po zainstalowaniu aktualizacji pozostaje tylko uruchomić aplikację, kliknąć na baner Nakarm Bielika na ekranie głównym i zacząć zadawać pytania. Pozostaje więc życzyć miłej zabawy.