Ile lat życia spędzisz w internecie? Te liczby dają do myślenia

Polacy spędzają w internecie średnio 55 godzin i 31 minut tygodniowo. To oznacza, że w skali całego życia przedstawiciele młodego pokolenia mogą w ten sposób przeżyć aż 26 lat, 1 miesiąc i 26 dni – jedną trzecią całego czasu, jaki będzie im dany, zakładając średnią długość życia na poziomie 79 lat.

Jedna trzecia życia w internecie

Warto tu od razu podkreślić jedną rzecz – w internecie to nie to samo, co przed ekranem. Jedną z czynności, które zajmują nam bardzo dużo czasu, jest bowiem słuchanie muzyki – średnio Polak oddaje się temu przez 5 godzin i 53 minuty tygodniowo. Można założyć, że w zdecydowanej większości odbywa się to bez wlepiania oczu w wyświetlacz.

Wśród innych czynności, na które poświęcamy bardzo dużo czasu, znajduje się poszukiwanie informacji w serwisach takich jak Google czy Wikipedia (5 godzin i 47 minut), oglądanie filmów i innych materiałów wideo (5 godzin i 28 minut) oraz przeglądanie mediów społecznościowych (4 godziny i 50 minut). Takie statystyki zupełnie nie dziwią, bo tego typu portale są projektowane w sposób, który maksymalnie utrudnia użytkownikom oderwanie się od nich.

Można przypuszczać, że z biegiem czasu pewne czynności stracą na znaczeniu, a inne zyskają. Do tej drugiej kategorii zaliczyłbym korzystanie z chatbotów bazujących na sztucznej inteligencji. Aktualnie AI pochłania tylko 32 minuty tygodniowo, ale wątpię w to, by ten stan miał się długo utrzymać.

Statystyki, które dają do myślenia

To, że możemy spędzić w sieci ponad ćwierć wieku i jedną trzecią swojego życia, daje do myślenia. Można wprawdzie uznać to za naturalny efekt zmieniającego się świata, ale aż 26% Polaków przyznaje, że ma wyrzuty sumienia względem tego, jak dużo czasu spędza w internecie, odkładając na później wykonywanie ważniejszych zadań.

Dodajmy, że Polacy – ze swoimi 26 latami z kawałkiem – plasują się mniej więcej pośrodku stawki. Najmniej czasu w internecie spędzają Japończycy (niespełna 20 lat przy średniej długości życia w okolicach 85 lat), a podium uzupełniają Austriacy i Francuzi (po 23 lata).

Na drugim krańcu plasują się Brazylijczycy, którzy w sieci przeżyją 52 z 76 spodziewanych lat życia (przy czym wynika to przede wszystkich z uzależnienia pracy od internetu – blisko 18,5 godziny tygodniowo poświęcają właśnie na obowiązki zawodowe – najwięcej ze wszystkich). Meksykanie – 43, a Litwini – 31.

Ile czasu w internecie spędzają mieszkańcy poszczególnych krajów? (źródło: NordVPN)

Liczba godzin spędzanych w sieci rośnie

Statystyki te pochodzą z badania ankietowego przeprowadzonego przez NordVPN (w Polsce próba obejmowała 1000 respondentów w wieku 18-74 lat). Jest to kolejna jego edycja – poprzednia miała miejsce w 2022 roku i wówczas przeciętny Polak miał spędzić w internecie o 2 lata, 8 miesięcy i 10 dni mniej czasu w skali swojego życia.

W Polsce, tak jak w większości krajów, rośnie liczba godzin spędzanych w sieci, ale – co ciekawe – w kilku badanych krajach odnotowano spadki: to Korea Południowa, Włochy, Francja i (nieznacznie, ale jednak) Niemcy.

Jak zmienił się czas spędzany przez mieszkańców poszczególnych krajów w internecie? (źródło: NordVPN)

Na koniec jedna uwaga odnośnie metodologii. Każda czynność była liczona osobno, ostatecznie więc podane statystyki mogą być nieco zakrzywione – wszak nic nie stoi na przykład na przeszkodzie, by równocześnie słuchać muzyki i przeglądać Instagram.