Ikea ma nowe ładowarki. Przy jednej z nich można zgłodnieć

Technologia powinna przede wszystkim spełniać swoje zadanie – telefon ma służyć do dzwonienia i sms-ów, a ładowarka do uzupełniania stanu baterii. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby urządzenia i akcesoria były też stylowe. Tak właśnie jest w przypadku nowych produktów Ikea.

Ikea Västmärke – stylowe ładowanie

Aby mieć już za sobą kwestie techniczne – wszystkie zaprezentowane ładowarki z serii Ikea Västmärke otrzymały certyfikat zgodności ze standardem Qi 2.0 i oferuje ładowanie o mocy do 15 W. Wszystkie akcesoria są też zgodne z PowerDelivery 3.0 oraz QuickCharge 2.0, a długość kabla wynosi 120 centymetrów. Do każdej ładowarki należy jednak samodzielnie zakupić zasilacz sieciowy – Ikea poleca, jakżeby inaczej, własny produkt, czyli model Sjöss o mocy ładowania 20 W.

Najprostszym i najzwyczajniejszym rozwiązaniem jest model Västmärke w formie stojącej. Magnes utrzymujący smartfon w pionie ułatwia wykorzystanie go przy szafce nocnej jako budzika z ekranem ułożonym poziomo lub w kuchni – wtedy pionowa konfiguracja pomaga odczytywać kolejne kroki przepisu. Podstawę wykonano z korka, a wymiary akcesorium to 8 x 12 x 7 centymetrów.

Ładowarka IKEA Västmärke (źródło: IKEA)

Osoby lubiące światło z pewnością zwrócą uwagę na ten model. Wykonano go ze szkła, co – w połączeniu z mocno zaokrągloną formą – nadaje mu pewnej smukłości i lekkości. Dzięki miskowatej konstrukcji nic nie stoi na przeszkodzie, aby zrobić z niego przestrzeń do przechowywania bibelotów. Klikając natomiast na bazę ładowarki indukcyjnej po środku można włączyć ciepłą żarówkę podświetlającą nieco przestrzeni wokół ładowarki. Wymiary podane przez producenta to 27 x 7 x 28 centymetrów.

źródło: IKEA

Ładowarka, od której można zgłodnieć

Ostatnia ładowarka pomaga wprowadzić nieco koloru i dziwności do przestrzeni. Mamy tu bowiem do czynienia z wykorzystaniem czerwonego plastiku i kształtem przypominającym pączka. Co jednak zaskakujące, forma współgra tutaj z funkcjonalnością – miękki poliwęglan można wywinąć do góry, a kabel owinąć w środku, dzięki czemu ładowarka spakowana na podróż nie plącze się z innym akcesoriami i zajmuje bardzo mało miejsca.

źródło: IKEA

Ładowarki Ikea Västmärke można już kupić w USA i niektórych krajach Europy. W Polsce jest już dostępny ostatni z wymienionych modeli w cenie 34,99 złotych. Pozostałe akcesoria wyceniono na 24,99 dolarów (~90 złotych) i nie wiadomo, kiedy i czy pojawią się w polskich sklepach Ikea.