Czekacie na GTA VI? Warto jeszcze na chwilę wrócić do Los Santos

Wielu graczy z pewnością myślami wozi się już autami po Vice City i odkłada drobne tak, żeby bez problemu zamówić sobie GTA VI w przedsprzedaży. Tymczasem GTA Online dostało właśnie aktualizację, która może Was zatrzymać w Los Santos na długie godziny.

Co nowego w Los Santos?

Pierwszą nowością, jaką wprowadza dodatek A Safehouse in the Hills, jest dostęp do usług Prix Luxury Real Estate. Dzięki nim możecie postawić luksusową willę w jednej z trzech lokacji – Tongva Hills, Richman lub Vinewood. Bez względu na to, jaki widok preferujecie za oknem, każda posiadłość zaoferuje Wam spory podjazd, strefę do jogi, miejsca dla zwierzaków czy pojemny garaż. We wnętrzu czeka natomiast zasilany sztuczną inteligencją dozorca, który może przyjąć jedną z trzech osobowości najbardziej pasującą do Waszego wirtualnego „ja”.

Towarzyszący w korytarzach i pokojach cyfrowy konsjerż to oczywiście nie wszystko, co ma do zaoferowania willa. Oprócz takich oczywistości, jak sypialnie czy pokój do relaksu, każdy budynek ma dedykowaną przestrzeń na trofea, sejf oraz salę kinową. W zależności od Waszego gustu pomieszczenia mogą zostać urządzone w stylu San Adreas Coastal, Los Santos Loft lub Vinewood Regency. Wśród opcjonalnych ulepszeń posiadłości znajduje się opcja utworzenia salonu gier, zbrojowni, podestu na ulubioną maszynę oraz własny warsztat samochodowy.

Źródło: Rockstar Games

Czekając na GTA VI

Jeżeli jednak dopiero rozkręcacie karierę gangstera i póki co willa pozostaje w sferze marzeń, wciąż zyskujecie dostęp do nowych misji, w trakcie których zobaczycie powrót Michaela De Santy. Oprócz tego czekają na Was ulepszenia pokroju Missile Lock-On Jammer, działającego na większej liczbie pojazdów, nowych sprzętów organów ścigania czy wariantów wydarzeń Drift. Subskrybenci GTA+ otrzymali natomiast przedwczesny dostęp do nowego auta sportowego – FMJ MK V.

Źródło: Rockstar Games

Osoby o kreatywnej duszy ucieszy natomiast pojawienie się kreatora misji dla każdych wersji GTA Online. Narzędzie umożliwia projektowanie i publikowanie własnych zadań przy wykorzystaniu wielu mechanizmów znanych z rozgrywki – zróżnicowane warunki do spełnienia, możliwość umieszczania NPC i nie tylko.

A Safehouse In the Hills jest już dostępny w GTA Online na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz PC.