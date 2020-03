Płatności kartą bez PIN do 100 zł jeszcze w ten weekend. Nie dla wszystkich, ale jednak

Płatności zbliżeniowe są bardzo wygodne. Mały problem może sprawiać fakt, że przy kwotach przewyższających 50 zł, trzeba podać kod PIN. Kluczowi operatorzy finansowi już nad tym pracują, a efekty tych starań pierwsi użytkownicy będą mogli sprawdzić w najbliższą sobotę.

Do 100 zł kartą, bez podawania PIN

Jak podaje serwis Cashless, od północy 20 marca posiadacze kart Mastercard będą mogli zapłacić za zakupy zbliżeniowo bez podawania kodu PIN, nawet jeśli wartość zakupów sięgnie 100 zł. Wszystko będzie jednak zależeć od tego, czy sklep dysponuje terminalem obsługującym takie rozwiązanie. Do tego konieczne będzie zainstalowanie odpowiedniej aktualizacji.

Ostatnie miesiące dawały spore nadzieje, jeśli chodzi o podwyższenie limitu płatności bezgotówkowych bez podawania PIN-u. Jedna z ostatnich informacji na ten temat wspominała o otworzeniu takiej furtki w połowie lipca. Widocznie prace w tym kierunku musiały ruszyć z kopyta, skoro Mastercard oficjalnie przekazał, że pierwsze płatności powyżej 100 zł przejdą bez PIN-u już w sobotę. Jeszcze miesiąc temu Wojciech Pantkowski, dyrektor w Związku Banków Polskich podawał, że „instytucje zaczną stopniowo wprowadzać nowe rozwiązanie najwcześniej w IV kw. bieżącego roku”.

MasterCard na razie szybszy

Operatorzy terminali płatniczych, a przynajmniej część z nich, jest już gotowa na wydanie koniecznej aktualizacji dla obsługiwanych urządzeń. Pytanie, jak z przygotowaniami do podniesienia progu wpisywania kodu PIN stoi Visa. Ta organizacja finansowa otrzymała zgodę NBP na takie działanie na początku roku 2019, zaś Mastercard – już wiosną 2018 roku. Ciekawe, czy w tym wypadku zaobserwujemy różnicę we wprowadzaniu nowości przez te spółki, czy też nie będzie to tak widoczne. Jedno jest pewne: Visa musi nieco nadgonić temat, bo Mastercard chwali się już konkretnymi terminami.

źródło: cashless.pl

