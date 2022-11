Wargaming daje 5 dolarów na Steam z okazji urodzin

Wargaming, które jest twórcą popularnej gry World of Warships, świętuje dzisiaj 5 lat obecności na Steamie. Wydawca uznanego MMO przygotował z tej okazji ciekawą akcję dla graczy – rozda na wspomnianej platformie po 5 dolarów (równowartość ~22,50 złotych)! Jak je otrzymać?

Wargaming od 5 lat na Steam

Wargaming to firma dobrze znana społeczności graczy. Producent gier komputerowych, którego historia sięga aż 1998 roku, najbardziej znany jest z World of Tanks, ale to nie jedyny tytuł w portfolio tego wydawcy. Innym, znanym MMO giganta jest m.in. World of Warships, gdzie zasady rozgrywki są bliźniaczo podobne do „czołgów”, ale akcja rozgrywa się na morzach oraz oceanach.

16 listopada 2022 roku to dzień, w którym firma świętuje 5 lat obecności na Steamie – największej platformie do sprzedaży i kupna gier. Ta zgromadziła wokół siebie dużą społeczność, więc studio ma co świętować. Ze Steama można pobrać właśnie wspomniane wcześniej World of Tanks czy World of Warships – obie gry są bezpłatne, więc zachęcam do ich przetestowania!

5 dolarów dla graczy od Wargaming

Z okazji obecności na Steam od 5 lat, producent gier zdecydował się na rozdanie graczom po 5 dolarów (~22,50 złotych). Co trzeba zrobić, żeby móc zgarnąć te środki? Pomiędzy 18 listopada a 17 grudnia musisz zdobyć osiągnięcie „Wojownik” – otrzymasz je po zdobyciu 50. zwycięstw w losowych bitwach. Gdy dostaniesz tę nagrodę, to w ciągu tygodnia do Twojego salda na Steamie zostanie dodana nagroda.

To jednak nie koniec tego, co przygotowała firma. Dostępne są także dwa rozszerzenia – Dreadnought starter pack oraz Steam Anniversary Party Kit. Pierwsze z nich kosztuje 108,99 złotych i zawiera:

dwa okręty premium III poziomu (krążownik i pancernik),

3 dni konta premium,

dwa miejsca w porcie,

siedem kamuflaży Steam.

Z kolei Party Kit będzie oferował:

unikatowy kontener,

siedem kamuflaży,

specjalna naszywka „Piece of Cake”,

misję, która pozwoli zdobyć steamową flagę.

Całą grę możesz pobrać za darmo ze Steama. Zachęcam do przetestowania, ponieważ jest to tytuł, który może zapewnić Ci wiele godzin świetnej zabawy!