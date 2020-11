Huawei zachęca markę Honor, aby stała jej się rywalem po przejściu w obce ręce

W pożegnalnym przemówieniu do pracowników marki Honor, Ren Zhengfei, założyciel Huawei, zaapelował do nich, aby pracowali ciężko i zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby w przyszłości nawet prześcignąć firmę-matkę, która przez siedem lat sprawowała nad nimi pieczę.

Honor nie konkurował z Huawei, tylko go uzupełniał

Marka Honor została powołana do życia w 2013 roku, czyli siedem lat temu. W założeniach, jej produkty miały stanowić uzupełnienie oferty Huawei, a nie konkurencję dla nich, ponieważ były kierowane do zupełnie innej grupy klientów (przede wszystkim młodszych użytkowników i tzw. millenialsów).

Wielokrotnie byliśmy jednak świadkami sytuacji, gdy smartfon o identycznej specyfikacji był sprzedawany zarówno przez jedną, jak i drugą markę (najświeższym przykładem są Honor X10 Lite i Huawei P Smart 2021). Teraz obie zaczną jednak rywalizować o klienta, jak obcy z obcym, bez żadnych sentymentów, bo w końcu na szali jest przetrwanie na rynku.

Huawei P Smart 2021 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Honor przechodzi w inne ręce, ale Huawei wciąż mu kibicuje

Co ciekawe, Huawei nie obawia się tej konkurencji, a wręcz przeciwnie – nawet do niej zachęca. Jak informuje Reuters, Ren Zhengfei, żegnając odchodzących pracowników, zaapelował do nich, aby swoją wytężoną pracą sprawili, że Honor będzie dostarczać na rynek więcej smartfonów niż firma, która powołała go do życia przed siedmioma laty.

Ren Zhengfei powiedział też, że „fala za falą surowych sankcji amerykańskich wobec Huawei doprowadziła nas do zrozumienia, że niektórzy amerykańscy politycy chcą nas zabić, a nie tylko zneutralizować”. W związku z tym podjęto decyzję o sprzedaży marki Honor, ponieważ Huawei „nie musi wciągać ze sobą niewinnych ludzi do wody tylko dlatego, że sam cierpi”.

Ren Zhengfei miał tu na myśli zarówno pracowników marki Honor, jak i jej agentów oraz dystrybutorów, a (podobno) są ich „miliony”. Oddanie jej w inne ręce i pozbycie się wszystkich udziałów w niej powinno tylko pomóc i dać swobodny dostęp do wszystkich technologii, niezbędnych do produkcji smartfonów i innych urządzeń. Nie ma jednak pewności, że tak się stanie – dopiero za jakiś czas dowiemy się, czy strategia ta przyniesie oczekiwany skutek.

Według firmy analitycznej Canalys, aż 26% dostarczonych na rynek w trzecim kwartale 2020 roku przez Huawei smartfonów (łącznie 51,7 mln) stanowiły te marki Honor (co przekłada się na ~13,4 mln sztuk). Nie wiadomo jednak, czy uda jej się podtrzymać produkcję na takim poziomie, ponieważ straci wsparcie firmy-matki, a to oznacza, że wszystko będzie leżało w jej gestii.

źródło: Honor

Na razie więcej jest pytań niż odpowiedzi – te ostatnie sukcesywnie powinniśmy poznawać w najbliższych miesiącach. Zobaczymy też, czy tej marce uda się prześcignąć Huawei pod względem dostaw smartfonów. Są na to szanse, ale sprawa jest mocno skomplikowana i nic nie jest oczywiste na tę chwilę.

