Huawei Watch GT 6 coraz bliżej. Znamy ceny

Już w drugiej połowie września Huawei zaprezentuje nową serię smartwatchy Watch GT 6. Do sieci trafiły jednak szczegóły dotyczące specyfikacji, wyglądu i europejskich cen tego sprzętu. Wszystko wskazuje na to, że nowe zegarki zaoferują nie tylko dłuższą pracę na baterii, ale też ciekawy design i przydatne (szczególnie dla sportowców) funkcje.

Huawei szykuje dwa modele

Nie od dziś wiadomo, że Huawei przygotowuje się do wprowadzenia na rynek następców Huawei Watch GT 5 i Watch GT 5 Pro.

Największą zmianą, jaką przygotowuje chiński producent, są nowe akumulatory High-Silicon Stacked, które pozwoliły zwiększyć pojemność przy zachowaniu kompaktowych rozmiarów. Wersja 46 mm ma być wyposażona w ogniwo o pojemności 867 mAh, co – według doniesień – ma przełożyć się na 12 dni pracy przy pełnej funkcjonalności i nawet 21 dni w trybie oszczędzania energii.

Wersja 41 mm będzie mieć akumulator 540 mAh, zapewniający do 8 dni „normalnego” działania i maksymalnie 14 dni przy ograniczonej aktywności sensorów. No właśnie wspomniałem już o różnych rozmiarach koperty, więc jak to z nimi będzie?

46 mm 41 mm Huawei Watch GT 6 (źródło: WinFuture)

Huawei Watch GT 6 Pro pojawi się wyłącznie w wersji 46 mm, z 1,47-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 466 × 466 pikseli. Standardowa wersja Watch GT 6 będzie natomiast dostępna w dwóch wariantach wielkości koperty: 41 mm oraz 46 mm. Mniejszy model będzie mieć 1,32-calowy panel AMOLED, także o tej samej rozdzielczości, co oznacza wyższą gęstość pikseli.

Pod względem stylistyki różnice między Watch GT 6 a modelem z dopiskiem Pro sprowadzą się głównie do materiałów obudowy i detali konstrukcyjnych. Mniejsza wersja ma być skierowana przede wszystkim do osób ceniących bardziej elegancki i lżejszy design. Wszystkie modele będą odporne na wodę do głębokości 50 metrów i obsłużą ładowanie bezprzewodowe, które potrwa około 85 minut w wersji 41 mm i 95 minut w 46 mm z większym ogniwem.

Huawei Watch GT 6 Pro (źródło: WinFuture)

Co jeszcze zaoferują?

Według informacji portalu WinFuture, nowa generacja smartwatchy Huawei przyniesie rozbudowaną funkcjonalność zdrowotną i sportową. Oprócz standardowego monitorowania tętna, natlenienia krwi, snu czy cyklu menstruacyjnego, zegarki oferują także możliwość wykonania EKG oraz personalizowane plany treningowe.

Największą nowością jest jednak funkcja powermeter skierowana do kolarzy. Watch GT 6 Pro będzie pierwszym smartwatchem na świecie, który potrafi symulować pomiar mocy w watach, określając tzw. Functional Threshold Power użytkownika, czyli to ile mocy jesteśmy w stanie wygenerować podczas pedałownia. Na pokładzie znajdziemy także 9-osiowy akcelerometr, żyroskop i magnetometr, a także podwójny GPS, Bluetooth 6.0 i NFC.

Ile trzeba będzie zapłacić za najnowsze smartwatche z serii Watch GT6?

Znane są już także europejskie ceny. Huawei Watch GT6 w wersji 41 mm ma kosztować od 249 euro (~1062 złote), a większy model 46 mm będzie nieco droższy, zależnie od konfiguracji.

Podstawowy Watch GT6 Pro wyceniono na 379 euro (~1620 złotych), choć warto dodać, że wersje premium z bardziej ekskluzywnymi paskami i materiałami mogą być droższe.

Premiera serii Huawei Watch GT 6 odbędzie się 19 września 2025 roku.