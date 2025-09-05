Czasami warto jest spróbować czegoś nowego w życiu. Baseus najwidoczniej myśli podobnie i chce spróbować swoich sił w segmencie audio z wyższej półki. Znamy już specyfikację i cenę pierwszych produktów. Całość prezentuje się obiecująco.

Specyfikacja Baseus Inspire XH1

Pierwszym produktem, otwierającym nową drogę Baseusa, są nauszne słuchawki Inspire XH1. Producent zastosował w nich dynamiczny, 35-milimetrowy przetwornik, jednak najważniejszymi elementami, odpowiadającymi za dźwięk wysokiej jakości, jest strojenie przez specjalistów, dzięki którym cała seria urządzeń zyskała dostęp do technologii Sound by Bose, rozwijanej przez amerykańskie przedsiębiorstwo.

Oprócz tego zestaw wspiera Dolby Spatial Audio, Hi-Res Audio oraz kodek LDAC. Autorskie, inteligentne algorytmy Super Bass 3.0 i SuparBalance 3.0, zapewnią z kolei solidny bas lub żywe brzmienie bez względu na to, jaki gatunek jest Waszym ulubionym.

Od wysokiej klasy słuchawek oczekuje się dziś dobrego izolowania od zewnętrznego hałasu i tu nowy Inspire XH1 również nie zawodzi. Technologia SoundFit tworzy spersonalizowany profil użytkownika, ułatwiając dobranie parametrów wyciszenia, a 4-warstwowy ANC blokuje hałas o sile 48 dB. Zestaw pięciu mikrofonów wspomaganych algorytmem DNN sprawia natomiast , że rozmowy można prowadzić nawet w otoczeniu o poziomie hałasu 75 dB(A). Nie zabrakło również trybu podróży do ekstremalnego wyciszenia czy transparentnego, jeżeli potrzebny jest kontakt z otoczeniem.

Akumulator w słuchawkach wystarcza aż na 100 godzin odsłuchu (bez ANC), a 10-minutowy pobyt z ładowarką wystarcza do wydłużenia odsłuchu o kolejne 12 godzin. Za łączność bezprzewodową odpowiada moduł Bluetooth 6.1, a tym, którym zależy na słuchaniu nawet przy rozładowanej baterii i zerowym opóźnieniu dźwięku możliwe jest podpięcie słuchawek przez gniazdo 3,5 mm. Komfort w wielogodzinnych sesjach z ulubioną muzyką zapewniają pluszowe nauszniki pokryte skórą i miękki pałąk z pianki z funkcją pamięci. Słuchawki przygotowano w czterech kolorach – czarnym, białym, koralowym i niebieskim z czego dwa ostatnie dostępne są jedynie w ograniczonej liczbie.

Baseus Inspire XH1 (Źródło: Baseus)

Baseus Inspire XP1 – kompaktowe premium

Tym, którym zależy aby słuchawki były jak najmniejsze, powinien spodobać się natomiast dokanałowy zestaw XP1. Podobnie jak większy brat producent łączy w jednym produkcie technologię Sound by Bose z Dolby Audio, adaptacyjnym ANC (do -50 dB w zależności od otoczenia) czy algorytmy SuperBass 3.0 i Super Balance 3.0. W osiągnięciu wysokiej jakości dźwięku pomaga również dwuwarstwowa membrana wykonana z PU i PEEK.

Baseus Inspire XP1 (Źródło: Baseus)

Prowadzenie rozmów ułatwia sześć mikrofonów wspomaganych AI, dzięki czemu XP1 niestraszny jest wiatr czy hałas o natężeniu 80 dB(A). Jedno ładowanie wystarcza na osiem godzin odsłuchu a w połączeniu z etui okres wydłuża się do 45 godzin. Słuchawki dostępną są w kolorze czarnym i białym.

Baseus Inspire XP1 (Źródło: Baseus)

Baseus Inspire XC1 – wygoda na półotwarto

Producent dostrzegł również, że w dzisiejszych czasach nie trzeba się ograniczać do klasycznych konstrukcji i w ramach serii Inspire przygotował również model XC1. To półtowarta konstrukcja z dwudrożnym systemem opartym na dynamicznym głośniku niskotonowym i przetwornikiem Knowles Balanced Armature. Tu również pierwsze skrzypce gra technologia Hi-Res Audio Wireless, wsparcie kodeku LDAC i ENC wspierane przez AI.

Baseus Inspire XC1 (Źródło: Baseus)

Aby specyficzna konstrukcja nie męczyła ucha, Baseus wyposażył słuchawki w poduszkę powietrzną Zero-Sense i adaptacyjny zawias Gentle-Hug, który jest w stanie wytrzymać ponad 10 tysięcy wygięć. Podobnie jak w XP1, akumulator w pchełkach wystarcza na 8 godzin grania, a wraz z etui – 40 godzin. Warto również wspomnieć o wodoodporności na poziomie IP66 i obecności modułu Bluetooth 6.1. Baseus Inspire XC1 przygotowano w czarnym i białym wariancie kolorystycznym.

Nie tylko audio

W trakcie trwających targów IFA 2025 Baseus zaprezentował również nową kamerę do monitoringu zewnętrznego Security X1 Pro. Wyróżnia ją pierwszy na świecie system podwójnego śledzenia AI, który eliminuje martwe punkty wspólnie z niezależnie obracającym się systemem dwóch aparatów. Oprócz tego ze sztucznej inteligencji skorzystano w technologii NeuraNex 2.0, dzięki czemu kamery oferują podwójne wideo w jakości 3K Ultra HD, a tryb strażnika zamienia pasywny monitoring w inteligentny system pilnowania posiadłości.

Baseus Security X1 Pro (Źródło: Baseus)

Warto również wspomnieć o panelu fotowoltaicznym podążającym za promieniami słonecznymi eliminującym potrzebę podłączania kamer do dodatkowego źródła prądu oraz pamięci wewnętrznej o pojemności do 512 GB. Do wygodnej obsługi kamer nie jest wymagany abonament, a akcja crowdfundingowa ruszy na Kickstarterze w październiku 2025 roku.

Ostatnią nowością jest seria ładowarek i powerbanków PicoGo II, przygotowująca nas na premierę iPhone’a 17. Są to jedne z pierwszych produktów z certyfikatem Qi 2.2, zapewniające ładowanie bezprzewodowe o mocy sięgającej 25 W. W ofercie znajduje się m.in. magnetyczny powerbank PicoGo AM 61 o pojemności 10000 mAh, ładujący urządzenia mocą do 45W, kompaktowa, składana ładowarka PicoGo AF21, uchwyt samochodowy VC2 Pro czy PicoGo AE21, który pomimo niewielkich rozmiarów jest w stanie zasilić 14-calowego MacBooka z pełną mocą.

Seria Baseus PicoGo II (Źródło: Baseus)

Słuchawki Baseus Inspire XH1 są już dostępne w Polsce w cenie 549 złotych, natomiast modele Inspire XC1 i Inspire XP1 trafią do sprzedaży w ciągu najbliższych kilku tygodni.