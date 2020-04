Huawei Watch GT 2e – rusza sprzedaż razem z wagą, która zmobilizuje do ćwiczeń w domu

Być może nie jest to najszczęśliwszy czas na zakup smartwatcha, który miałby nam służyć do rejestrowania danych o naszych regularnych przebieżkach, ale warto wiedzieć, że Huawei rusza z regularną sprzedażą zegarka Watch GT 2e, do którego dorzuca praktyczną wagę łazienkową.

Smartwatch na rękę, waga do łazienki

Huawei Watch GT 2e pojawił się w Polsce pod koniec marca – wtedy rozpoczęła się przedsprzedaż, w której razem ze smartwatchem nabywcy otrzymywali inteligentną wagę Huawei AH100 oraz słuchawki bezprzewodowe Huawei AM61. Taki zestaw kosztował 699 zł. Jako że okres przedsprzedaży już się zakończył, zegarek trafił do sklepów w tej samej cenie, ale zachował jeden z gratisów – dlatego kupując Watch GT 2e, otrzymamy wagę Huawei AH100.

Tygodnie spędzone w domu, gdzie mamy ograniczone możliwości ćwiczeń, mogą odbić się niekorzystnie na wadze naszego ciała, także lepiej monitorować te kwestie ;)

Huawei Watch GT 2e gotowy do ruchu

Fakt, że obecnie raczej trudno o regularne biegi czy wypady do siłowni – choćby plenerowej, raczej mało korzystnie wpływa na naszą kondycję. Watch GT 2e ma jednak do zaoferowania bardzo dużo różnych trybów sportowych. Do 15 podstawowych, dzięki ostatniej aktualizacji dodano kolejne 85, w tym takie, które można swobodnie wykonywać w domu, na przykład stepper, joga, crossfit, taniec, trening tułowia czy ćwiczenia na drążku.

Smartwatch może zbierać dane z takiej aktywności i razem z informacjami o tętnie, spalanych kaloriach czy tempie chodu, prezentuje je na czytelnych wskaźnikach oraz wysyła do aplikacji Zdrowie na sparowanym smartfonie. Dzięki baterii o długiej żywotności, będziemy mogli dwa razy zapomnieć i przypomnieć sobie, gdzie leży ładowarka – na jednym ładowaniu (bez włączonego GPS) Watch GT 2e wytrzyma nawet dwa tygodnie.

Zegarek potrafi także czuwać podczas naszego snu, sprawdzać tętno, proponować relaksujące ćwiczenia oddechowe czy monitorować fazy cyklu menstruacyjnego u kobiet.

Huawei Watch GT 2e jest dostępny w sklepach: ABFoto, Empik, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV EURO AGD, x-kom, Play, Orange, T-Mobile, Plus oraz w internetowym sklepie Huawei – huawei.pl.

Promocja potrwa do 26 kwietnia lub do wyczerpania zapasów. W Media Expert, żeby do zamówienia została dołączona waga, należy wpisać w koszyku z zamówieniem kod promocyjny P-6966-1. Regulamin akcji znajdziecie tutaj.

źródło: informacja prasowa

