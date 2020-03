Huawei Watch GT 2e debiutuje w Polsce. Są fajne gratisy w przedsprzedaży!

Prezentacji flagowych smartfonów serii Huawei P40 towarzyszył debiut smart zegarka Huawei Watch GT 2e. Zgodnie z przewidywaniami, okazał się być bardzo ciekawą propozycją, a oferta przedsprzedażowa czyni go prawdopodobnie najbardziej opłacalnym wyborem, jakiego obecnie można dokonać.

Wzornictwo na każdą okazję

Decydując się na zakup smart zegarka godzimy się z tym, że będziemy go nosić zarówno do garnituru, jak i stroju, w którym ćwiczymy. Producent wziął to pod uwagę, dlatego Huawei Watch GT 2e to, podobnie jak poprzednie modele, przykład sportowej elegancji. Wyposażony został w ekran AMOLED o przekątnej 1,39″ i średnicy 46 mm. W towarzyszącej aplikacji Huawei Zdrowie użytkownik dostaje do wyboru 200 wzorów tarcz oraz możliwość zastąpienia jej zdjęciem z galerii w smartfonie.

Materiał, z którego wykonano pasek zegarka, to fluoroelaster, przez co nie straszne mu wysokie temperatury, czyszczenie chemiczne czy sól. Producent zapewnia również, że dzięki porowatej konstrukcji udało się ograniczyć pocenie skóry pod zegarkiem.

Zdrowie jest najważniejsze

Jedną z najważniejszych funkcji zegarka Huawei Watch GT 2e jest bieżące monitorowania stanu zdrowia. Pomagają w nim autorskie technologie: TruSeen 3.5 odpowiedzialna za całodobowe monitorowanie tętna, teraz z możliwością wykrywania nieregularności, TruSleep 2.0 analizująca fazy snu użytkownika i diagnozująca problemy ze snem oraz TruRelax, pomagająca kontrolować poziom stresu i przeprowadzać ćwiczenia oddechowe. Dodano również opcję, która we współpracy z aplikacją Huawei Zdrowie pomaga śledzić cykl menstruacyjny.

Aktywny jak nigdy dotąd

Huawei Watch GT 2e oferuje aż 100 trybów sportowych, takich jak bieganie, bieżnia, rower, pływanie, triathlon, spacer czy trening dowolny. 15 trybów znajduje się w pamięci zegarka, a 85 kolejnych w aplikacji Zdrowie. Co istotne, inteligentny zegarek potrafi również wykryć i rozpocząć rejestrację części najpopularniejszych dyscyplin, w tym bieganie, spacer czy wioślarstwo.

Huawei Watch GT 2e – sprzętowo jeszcze bardziej smart

Najnowszy model inteligentnego zegarka Huawei wyposażony został w energooszczędny procesor Kirin A1, pozwalający na nieprzerwaną pracę przez około dwa tygodnie, a przy włączonym GPS do 30 godzin. Dzięki wbudowanemu modułowi GPS oraz łączności Bluetooth 5.1 smartwatch poradzi sobie z treningiem poza domem nawet wtedy, gdy nie zabierzemy ze sobą smartfona. Jego brak nie oznacza również konieczności biegania w ciszy – pamięć zegarka zmieści do 500 utworów muzycznych.

Cena i oferta przedsprzedażowa

Przedsprzedaż Huawei Watch GT 2e rozpocznie się już dzisiaj, 26 marca 2020 roku. Jego sugerowaną cenę ustalono na 699 złotych. Klienci, którzy zdecydują się go nabyć w trakcie pre-orderu, otrzymają dodatkowo inteligentną wagę Huawei AH100 oraz słuchawki bezprzewodowe Huawei AM61.

Przedsprzedaż potrwa do 12 kwietnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów, m.in. w sklepie Media Expert oraz w internetowym sklepie Huawei – huawei.pl.

Źródło: informacja prasowa

