Huawei Watch GT 2 42 mm nareszcie w Polsce. Jeszcze zdążysz go kupić przed Świętami

Huawei Watch GT 2 46 mm jest dostępny w Polsce już od ponad dwóch miesięcy, lecz wiele osób czekało na wersję 42 mm. Miała ona trafić do sprzedaży 18 listopada 2019 roku, lecz z sobie tylko znanych przyczyn producent nie dotrzymał tego terminu. Smartwatch nareszcie jednak pojawił się w naszym kraju i jeszcze zdążycie kupić go przed Świętami.

Huawei Watch GT 2 42 mm

Pod wieloma względami model ten jest taki sam, jak Huawei Watch GT 2 46 mm. Różnice ograniczają się do tylko kilku aspektów. Huawei Watch GT 2 42 mm wyposażono w – jak sama nazwa wskazuje – kopertę o średnicy 42 mm, w której umieszczono 1,2-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 390×390 pikseli. Dla przypomnienia, większa wersja ma 1,39-calowy ekran (również AMOLED) 454×454 pikseli.

Huawei nie podaje, akumulator o jakiej pojemności zastosował w Huawei Watch GT 2 42 mm, lecz według deklaracji producenta ma on zapewnić do siedmiu dni pracy na pojedynczym ładowaniu (w Huawei Watch GT 2 46 mm są to nawet dwa tygodnie). Baterię można ładować prądem o napięciu 5 V i natężeniu 0,5 A/1 A/1,5 A/2 A. W zestawie ze smartwatchem znajduje się dedykowana ładowarka na złącze magnetyczne.

Warto też dodać, że Huawei Watch GT 2 42 mm nie umożliwia przeprowadzania rozmów głosowych z wykorzystaniem modułu Bluetooth 5.1 – funkcja ta jest dostępna wyłącznie w Huawei Watch GT 2 46 mm. Użytkownicy nadal mogą jednak wgrać do pamięci smartwatcha do 500 piosenek, ale muszą jednocześnie posiadać smartfon marki Huawei lub Honor z aplikacją Muzyka w wersji 12.11.7.X lub nowszej. Na pokładzie urządzenia nie zabrakło też modułu GPS.

Huawei Watch GT 2 42 mm – cena, gdzie można kupić

Sugerowaną cenę tego modelu ustalono na 899 złotych (tyle samo kosztuje Huawei Watch GT 2 46 mm). Smartwatch można kupić m.in. w oficjalnym sklepie internetowym Huawei, aktualnie w tylko jednej wersji kolorystycznej (khaki). Producent deklaruje, że zamówienia złożone dzisiaj zostaną dostarczone jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia (aczkolwiek najpewniej należy kupić Huawei Watch GT 2 42 mm do godziny 15:00, w przeciwnym razie przesyłka może dojść dopiero po Świętach).

W tym miejscu warto przypomnieć, że jeśli posiadacie już smartfon Huawei lub Honor, możecie skorzystać z promocji, dzięki której otrzymacie kupon rabatowy o wartości 50 złotych na zakupy w oficjalnym sklepie internetowym marki – tutaj znajdziecie szczegóły na jej temat.

Recenzja Huawei Watch GT 2

Źródło: Huawei