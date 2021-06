Oto Huawei Watch 3 w pełnej krasie! Na dzień przed premierą wiemy, jaki będzie piękny i świetnie wyposażony

Już jutro Huawei zaprezentuje pierwszy na świecie smartwatch z systemem HarmonyOS. Kilkanaście godzin przed oficjalną premierą do sieci wyciekła potężna dawka informacji na jego temat. Wiemy, jak będzie wyglądał Huawei Watch 3 i co zaoferuje!

To będzie bardzo ważna premiera z dwóch powodów. Po pierwsze, mowa tu o pierwszym na świecie smartwatchu z autorskim systemem Huawei, który do tej pory pojawiał się co najwyżej na urządzeniach smart home. Po drugie, jednocześnie będzie to pierwszy od dawna smart-zegarek chińskiej marki z bardziej „inteligentnym” systemem niż ten, który instalowany jest w serii Huawei Watch GT (choć, co też jest nie lada nowością i dużym skokiem naprzód, Huawei Watch GT 2 Pro od niedawna obsługuje aplikację firmy trzeciej).

Oto Huawei Watch 3 w pełnej krasie!

Huawei Watch 3 zostanie zaprezentowany już za kilkanaście godzin – konferencja (nie tylko) mu poświęcona rozpocznie się o godzinie 14:00 czasu polskiego. Huawei nie zrobi nam jednak totalnej niespodzianki, ponieważ w sieci pojawiła się duża dawka informacji na temat nadchodzącego smartwatcha, a także jego rendery, które możecie zobaczyć poniżej.



Huawei Watch 3 (źródło: @_snoopytech_)

Trzeba przyznać, że Huawei Watch 3 wygląda na produkt premium, nawet jeśli zdajemy sobie sprawę, że przygotowywane przez producentów rendery często przedstawiają daną rzecz lepiej niż prezentuje się w rzeczywistości. Mimo wszystko zegarek robi wrażenie, a o to przecież chodzi.

Dopiero na jutrzejszej konferencji Huawei zapewne poświęci sporo uwagi systemowi HarmonyOS, ale już teraz możemy zobaczyć, jak wygląda jego ekranowy interfejs. Wizualnie prezentuje się obiecująco – widać kilka widżetów, które prawdopodobnie będzie można dowolnie personalizować.

Huawei Watch 3 zaoferuje okrągły wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,43 cala i rozdzielczości 466×466 pikseli, co przełoży się na 326 ppi. W jego wnętrzu znajdzie się też procesor Hi6262 z modemem LTE oraz 2 GB RAM i 16 GB pamięci wbudowanej, zatem dość sporo, jak na smartwatch.

Ponadto Huawei Watch 3 zapewni również obsługę łączności przez WiFi i wbudowany GPS. Całość, którą zasili akumulator o pojemności 450 mAh, będzie ważyła 54 gramy. Spodziewamy się, że Huawei przygotuje kilka wersji kolorystycznych, ale na tę chwilę wiemy jedynie, jak wygląda klasyczna czarna.