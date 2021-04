Huawei Watch 3 będzie zupełnie inny niż jego poprzednicy. Huawei szykuje coś bardzo ciekawego

Huawei Watch GT zadebiutował w październiku 2018 roku. Po nim na rynku pojawiło się kilka kolejnych modeli z tej serii, a najnowszym wciąż jest Huawei Watch GT 2 Pro. Już w przyszłym miesiącu producent może zaprezentować Huawei Watch 3, który będzie znacząco różnił się od swoich poprzedników.

Smartwatche z serii Watch GT niewątpliwie są ciekawymi i atrakcyjnymi dla klientów propozycjami, ale faktem jest, że kolejne modele nie przynoszą rewolucyjnych zmian i nowości – są po prostu udanym rozwinięciem tego, co już trafiło na rynek. W przypadku nadchodzącego Huawei Watch 3 może być jednak inaczej.

Smartwatch Huawei Watch 3 będzie zupełnie inny niż jego poprzednicy

Dawno, dawno temu, dopiero gdy Huawei podbijał polski rynek, producent wprowadził do sprzedaży smartwatch Huawei Watch 2 z systemem Android Wear (tak, to było jeszcze zanim zmienił nazwę na Wear OS by Google). Model ten wciąż nie doczekał się bezpośredniego następcy, ale w końcu może się to zmienić.

Wszystkie smartwatche z serii Watch GT pracują na autorskim systemie Huawei. Na Huawei Watch 3 ma natomiast zostać zainstalowany (nie, nie Wear OS by Google) HarmonyOS, którego wydania w wersji stabilnej spodziewamy się już w tym miesiącu. Pojawiło się nawet zdjęcie, które przedstawia interfejs z miniaturkami ikonek aplikacji – wygląda to zupełnie inaczej niż w ostatnich smart-zegarkach tego producenta.

Co ciekawe, na Huawei Watch 3 podobno będzie można zainstalować również aplikacje firm trzecich, a do tego ma on obsługiwać mobilne płatności. Na tę chwilę nie wiadomo jednak, w jaki sposób. Być może za sprawą Huawei Pay, które niestety wciąż nie jest dostępne w Polsce, mimo szumnych zapowiedzi wprowadzenia tego systemu do Europy.

Huawei Watch 3 ma też być dostępny w przynajmniej dwóch wersjach, z których jedna zapewni wsparcie dla eSIM. Sprawi to, że smartwatch będzie całkowicie autonomiczny, jako że na jego pokładzie z pewnością nie zabraknie również głośnika i mikrofonu.

Niestety, zastosowane w Huawei Watch 3 nowości sprawią, że smartwatch będzie droższy niż smart-zegarki z serii Watch GT. Dla przypomnienia, do tej pory najdroższy, tj. Watch GT 2 Pro, kosztował w Polsce na start 1399 złotych.

Premiery smartwatcha Huawei Watch 3 spodziewamy się w maju 2021 roku.