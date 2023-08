Ten smartwatch Huawei jest jak „Pajączek” z telezakupów

Typowe smartwatche to urządzenia, które oferują ogrom możliwości . Z perspektywy dziecka mają one jednak pewną wadę – są sporo za duże na nadgarstek 8- czy 10-latka. Na szczęście istnieją tacy producenci jak Huawei, którzy mają w ofercie coś dla młodocianych.

Smartzegarek dla „młodego”

Z perspektywy osoby dorosłej wygląd smartwatcha Huawei dla dzieci jest dość kontrowersyjny. Mały ekran, szerokie ramki i wbudowane oczko aparatu ma w sobie coś z „bazarowej” zabawki. Warto jednak pomyśleć o małpich figlach młodej osoby na placu zabaw lub innych pozadomowych aktywnościach – wtedy zwiększona wytrzymałość dzięki specyficznej konstrukcji czy potwierdzona certyfikatem wodoodporność na poziomie normy IPX8 nabiera sensu.

Huawei Children’s Watch 5 Vitality Edition (Źródło: Vmall)

A co z kamerką ? Ta może służyć do wraz z mikrofonem do prowadzenia wideorozmów z dzieckiem. Ponadto zegarkiem można potrząsnąć, aby dodać znajomych do listy lub wykorzystać dedykowaną smartwatchom dla dzieci aplikację WeChat (chiński odpowiednik WhatsAppa) lub QQ.

Inną ciekawostką jest natomiast możliwość obsługi płatności AliPay oraz WeChat za pomocą kodów QR. Dziecko może zatem już od małego płacić za pomocą smartwatcha – na szczęście Huawei przewidział konsekwencje obecności takiego systemu i rodzicie bez problemu mogą ustawić limity na dokonywane płatności.

Children’s Watch 5 Vitality Edition wbudowany został również algorytm wizualny oparty na sztucznej inteligencji który potrafi ocenić posturę dziecka i zaproponować rozwiązanie w przypadku odchyłu od normy. Ci, którzy pamiętają telezakupy i słynnego „Pajączka” do korygowania postawy w szkole lub przed komputerem mogą upatrywać w tej technologii dobrego następcę. ;)

Huawei i namierzanie bez GPS

Rodzice, którzy szczególnie martwią się o to, gdzie znajduje się ich dziecko, docenią natomiast obecność tzw. dziesięciokrotnego (10-fold) pozycjonowania opartego na sztucznej inteligencji, który przekłada się na rzeczywiste wskazywanie lokalizacji. System korzysta z technologii NLP połączonej z „multi-source map fusion positioning” (pozycjonowania łączącego wieloźródłowe mapy – tłum. red.).

Dzięki takiemu połączeniu różnorodnych technologii, Children’s Watch 5 Vitality Edition jest bardziej precyzyjny w często odwiedzanych lokalizacjach. Ponadto smartwatch wspiera pozycjonowanie wewnątrz budynków, wyznaczanie bezpiecznych obszarów, przeglądanie historii poruszania się, ustawiania czasu na naukę i wiele innych.

Zegarek póki co zadebiutował na rynku chińskim w kolorze czerwonym oraz niebieskim. Cenę Children’s Watch 5 Vitality Edition ustalono na 608 juanów (~345 złotych). Nie wiadomo, czy urządzenie kiedykolwiek wyjdzie poza chiński rynek. Jeżeli tak, to z pewnością odbije się to na kilku funkcjach – w końcu europejskim czy amerykańskim rodzicom i dzieciom raczej nie przyda się możliwość płatności AliPay czy obsługa WeChatu.