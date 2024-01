Seria Huawei P70 ma być bardziej patriotyczna niż Huawei P60

W 2024 roku zadebiutują kolejne smartfony Huawei z serii „P”. Przedpremierowe informacje dotyczące rodziny P70 podpowiadają, że firma mogła się zdecydować na intersujące zmiany.

Huawei P70 – flagowy jak poprzednik…

Źródłem informacji o serii P70 jest znany części z Was użytkownik chińskiej platformy społecznościowej Weibo – Digital Chat Station. Swój nowy wpis zaczął od informacji sugerującej, że nadchodzący następcy serii P60 otrzymają 6,7-calowy ekran o rozdzielczości 1,5K z zakrzywionymi krawędziami szkła z każdej strony. Do środka nowych modeli trafi akumulator o pojemności co najmniej 5000 mAh oraz głośniki stereo, a podstawowy wariant otrzyma układ mobilny Kirin 9000S.

Huawei P60 Pro oraz P30 Pro (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Informator wspomina również, że na wyspie z tyłu konfiguracja aparatów będzie przypominać tę z P60. Najciekawsza w jego wpisie może okazać się jednak informacja dotycząca nie tyle wyglądu wyspy na obiektywy, co parametrów głównego „oczka”.

…choć bardziej „lokalny”

Wpis DCS sugeruje bowiem, że Huawei P70 oraz P70 Pro otrzymają aparat główny oparty na sensorze OmniVision OV50H, czyli jednostce dedykowanej flagowym urządzeniom. 1/1,3-calowa matryca z pikselami o rozmiarze 1,2 mikronów umożliwia robienie zdjęć o maksymalnej rozdzielczości 50 Mpix. OV50H wspiera technologię HDR, nagrywanie materiałów w dużej liczbie klatek na sekundę oraz wideo 8K lub 4K z elektroniczną stabilizacją obrazu.

W ramach przypomnienia – Huawei w serii P60 zastosował matrycę Sony IMX888. W przypadku P70 wiemy, że firma rozważała wybór pomiędzy IMX989 a opisywanym powyżej OV50H. Wygląda na to, że wygrała bardziej „patriotyczna” opcja. Choć OmniVision ma siedzibę w Santa Clara w Stanach Zjednoczonych, to od 2018 spółka należy do Will Semiconductor – chińskiego przedsiębiorstwa zlokalizowanego w Szanghaju.

Ciężko określić, jakie będą skutki decyzji Huawei. Niewykluczone, że postawienie na lokalny łańcuch przemysłowy i wewnętrzną technologię może oznaczać, że producent wywalczy niższe ceny zakupu komponentów, a co za tym idzie, będzie mógł zaoferować smartfony tańsze od konkurencji. Niedawno Digital Chat Station wspomniał, że Huawei chce zdecydować się na wyświetlacz OLED z krajowej produkcji. W grę wchodzi m.in. BOE, CSOT, Visionox i Tianma.

Jak ostatecznie będzie wyglądała seria Huawei P70, przekonamy się w okolicach marca i kwietnia 2024 roku. W tym okresie producent ma zaprezentować bowiem nowe urządzenia.