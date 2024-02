Huawei rozjedzie walcem gogle Apple Vision Pro

Dziennikarze rozpływają się nad możliwościami gogli Apple Vision Pro, choć zauważają też, że nie są one pozbawione wad. Ich wyeliminowanie może zająć Amerykanom dużo czasu. Huawei nie zamierza iść drogą Apple, bo już pierwsza generacja jego gogli ma być pod dwoma kluczowymi względami przyjaźniejsza dla klientów.

Gogle Apple Vision Pro są świetne, ale nie idealne

Apple zaprezentowało gogle Vision Pro w trakcie WWDC 2023 w czerwcu 2023 roku, ale ich sprzedaż rozpoczęło dopiero 19 stycznia 2024 roku (zgodnie z zapowiedziami sprzed pół roku). Kurz po ich rynkowej premierze już opadł, a początkowy hype minął. Świadczy o tym fakt, o którym wspomina w swoim newsleterze Mark Gurman z Bloomberga – informuje on, że duża część klientów oddaje zakupione gogle Vision Pro.

Mark Gurman uważa też, że kolejna generacja zadebiutuje na rynku najwcześniej za 18 miesięcy, czyli 1,5 roku. Wcześniej natomiast wyraził opinię, że Vision Pro to bardziej zapowiedź przyszłości niż przyszłość sama w sobie, a ponadto przekazał, że zespół odpowiedzialny za rozwój gogli uważa, iż urządzenie osiągnie idealną formę dopiero po czterech generacjach.

Huawei zrobi to lepiej. I to od razu

W opiniach na temat Apple Vision Pro bardzo często powtarzają się te same zarzuty. Przede wszystkim gogle są za ciężkie i niewygodne przy dłuższym użytkowaniu, choć o „dłuższym użytkowaniu” tak naprawdę trudno mówić, jako że akumulator wystarcza na 2-2,5 godziny działania. Ponadto, co oczywiste, ludzie mają obiekcje odnośnie ceny, która zaczyna się od 3499 dolarów, co przy obecnym kursie jest równowartością ~14050 złotych.

Apple Vision Pro (fot. Apple)

Huawei (i nie tylko on) pracuje nad swoją wersją goli rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości, które będą stanowiły konkurencję dla Apple Vision Pro. Zostaną one wyposażone w wyświetlacze Sony Micro-OLED o rozdzielczości 4K, które Japończycy powinni dostarczyć za pół roku. To wskazówka, kiedy możemy spodziewać się premiery gogli Huawei.

Ponadto, podobnie jak Apple Vision Pro, mają opierać się na obsłudze gestami, a dzięki autorskiemu procesorowi opóźnienie ma być niemal zerowe. Najważniejszą informacją jest jednak ta, że gogle Huawei mają ważyć zaledwie 350 gramów, podczas gdy waga Vision Pro to aż 600-650 gramów.

Co więcej, odpowiedź Huawei ma być nie tylko o około połowę lżejsza, ale też o połowę tańsza, co z miejsca skazuje ją na sukces. Pytaniem pozostaje jednak, kiedy Chińczycy wprowadzą swoje gogle na rynek – jeśli w najbliższej przyszłości, to wypadną one rewelacyjnie na tle Apple Vision Pro, które potrzebują czasu na dojście do oczekiwanej formy.

Nie tylko Huawei szykuje konkurencję dla Apple Vision Pro

Samsung również chce wprowadzić na rynek gogle rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Firma stworzyła zespół, który obecnie składa się z ~100 pracowników i zajmuje się tym produktem przy współpracy z Google i Qualcommem.

W listopadzie 2023 roku pojawiły się informacje, że Samsung może zaprezentować swoje gogle na Galaxy Unpacked w drugiej połowie 2024 roku i rozpocząć ich produkcję w grudniu br. Początkowa produkcja ma wynieść 30 tys. sztuk, a spodziewana cena to od 1000 do 2000 dolarów (~4000-8000 złotych).