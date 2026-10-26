Ten router wygląda jak książka. Możliwości też ma spore

Firma Huawei wprowadziła na rynek dwa nowe routery, które przyciągają wzrok estetycznymi konstrukcjami przypominającymi książki. Swoich możliwości modele Huawei Router X2 i Huawei Router X2 Pro też nie muszą się wstydzić.

Huawei Router X2 (Pro) wygląda jak książka, a co oferuje?

Najbardziej charakterystyczny jest wygląd tych routerów – mają wbudowane, ukryte anteny i konstrukcję, która kształtem przypomina książkę. Dzięki temu można takie urządzenie zmyślnie zakamuflować w domowej biblioteczce, szczególnie wariant Pro, do którego magnetycznie można przyczepić alternatywny grzbiet. Istnieje nawet możliwość stworzenia własnego projektu – z wykorzystaniem druku 3D.

Wygląd jest ważny, ale specyfikacja jednak ważniejsza. Oba modele z serii Huawei Router X2 obsługują dwuzakresowe Wi-Fi 7, umożliwiając uzyskanie prędkości do 688 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz 2882 Mb/s w paśmie 5 GHz. Niestety, ani jeden nie pozwala na skorzystanie z pasma 6 GHz. W razie czego można natomiast skorzystać z połączenia przewodowego – użytkownik ma do dyspozycji cztery porty Ethernet (jeden w standardzie 2,5 Gb/s i trzy gigabitowe).

źródło: Huawei

W przypadku większych mieszkań routery można połączyć w sieć mesh – zarówno przewodową, jak i bezprzewodową. Warto też wspomnieć, że pomimo ukrytych anten nowe routery Huawei mają zapewniać niezły zasięg i dużą moc, dzięki algorytmowi kształtowania wiązki, czterem wzmacniaczom sygnału oraz chipowi Lingxiao 760, z którym współpracuje 256 MB RAM.

Huawei Router X2 Pro – źródło: Huawei

W kontekście bezpieczeństwa producent postarał się o obsługę protokołów WPA2 i WPA3 oraz system HomeSec chroniący przed atakami brute-force. Całość uzupełniają: funkcja sieci gościnnej, platforma kontroli rodzicielskiej oraz (oparte na sztucznej inteligencji) narzędzie pomagające wybrać optymalną lokalizację routera.

Ile kosztują nowe routery Huawei?

Huawei Router X2 kosztuje 478 juanów, co po obecnym kursie przekłada się na ~280 złotych. Z kolei Huawei Router X2 Pro został wyceniony na 588 juanów (~345 złotych). Na razie jednak nie wiadomo, czy doczekamy się premiery tych urządzeń w Polsce. Liczę, że tak się stanie.